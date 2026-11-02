Borsa İstanbul, kasım ayının ilk işlem haftasına yoğun ekonomi ve şirket gündemiyle giriyor. BIST 100 endeksinin geçen haftayı sert kayıpla tamamlamasının ardından yatırımcıların odağında enflasyon verileri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararları ve şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamalar bulunuyor. Pay geri alımları, sermaye artırımları, temettü ödemeleri ve fon soruşturması kapsamında alınan kararlar da piyasaların gündeminde öne çıkıyor.

BORSA İSTANBUL'DA BUGÜN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 30 Ekim Cuma gününü yüzde 3,64 düşüşle 10.759,56 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışına göre 405,88 puan gerilerken toplam işlem hacmi 112 milyar TL olarak gerçekleşti.

Yeni haftanın ilk işlem gününde BIST 100 endeksinde yatay açılış beklentisi öne çıkıyor.

Yurt içinde yarın açıklanacak ekim ayı enflasyon verileri, piyasanın yönü açısından önemli başlıklardan biri olacak. Bunun yanında SPK'nın kredili işlemlere ilişkin kararı ve Borsa İstanbul yönetimindeki değişiklikler de takip ediliyor.

PİYASALARDA NE OLDU?

İstanbul'da enflasyon yüzde 2,47 oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre ekim ayında perakende fiyatlar bir önceki aya kıyasla yüzde 2,47 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,47 olarak gerçekleşti.

SPK kredili işlemlerde esneklik süresini uzattı

Sermaye Piyasası Kurulu, kredili sermaye piyasası işlemlerinde uygulanan özkaynak oranı esnekliğinin süresini 13 Kasım 2026 seans sonuna kadar uzattı. Kararın, piyasalarda istikrarlı işleyişin sağlanması ve yatırımcıların korunması amacıyla alındığı belirtildi.

SPK Başkanlığına Muhsin Atcı atandı

Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına atandı. SPK Başkan Vekilliğine Ersin Başar Ekmekci, Kurul üyeliğine ise Yasemin Girici getirildi.

Borsa İstanbul yönetiminde görev değişikliği

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Korkmaz Enes Ergun'un yerine Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi.

Sinop nükleer santralinde Güney Kore seçeneği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinop'ta yapılması planlanan nükleer santral projesinde Güney Kore'nin önemli bir potansiyel ortak olduğunu belirtti. Projeye ilişkin teknik çalışmalar ve finansman koşulları değerlendiriliyor.

ING'den enflasyon beklentisi

ING, Türkiye'de ekim ayı tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 2,4 artmasını beklediğini açıkladı.

BUGÜN VE BU HAFTA PİYASALARI NELER BEKLİYOR?

Yeni haftada yurt içinde enflasyon ve imalat sanayi verileri, yurt dışında ise ABD ara seçimleri ve ekonomik göstergeler takip edilecek.

2 Kasım Pazartesi

Türkiye'de saat 10.00'da ekim ayı İmalat PMI verisi açıklanacak. Almanya ve Euro Bölgesi'nin imalat PMI verileri de izlenecek. ABD'de ise TSİ 18.00'de ISM imalat endeksi yayımlanacak.

3 Kasım Salı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı tüketici ve üretici fiyat endekslerini saat 10.00'da açıklayacak. ABD'de aynı gün ara seçimler gerçekleştirilecek.

6 Kasım Cuma

ABD'de açıklanacak istihdam verileri küresel piyasaların odağında olacak.

13 Kasım Cuma

SPK'nın kredili işlemlerde özkaynak oranına ilişkin esnek uygulamasının süresi seans sonunda dolacak. Capital Intelligence'ın Türkiye raporunu yayımlaması bekleniyor.

18 Kasım Çarşamba

Moody's, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile Türkiye'deki enerji akışlarında yaşanan aksamaların kredi profillerine etkisini değerlendireceği bir webinar düzenleyecek.

Borsa İstanbul'da öne çıkan şirket haberleri

TRHOL: 5 endeksten çıkarıldı, bugün yeniden işlem görecek

Tera Finansal Yatırımlar Holding (TRHOL) hisseleri, Borsa İstanbul'un kararıyla 2 Kasım itibarıyla Yakın İzleme Pazarı'nda yeniden işlem görmeye başlayacak.

Şirket payları, pazar değişikliği nedeniyle BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Mali, BIST Holding ve Yatırım ile BIST İstanbul endekslerinden çıkarıldı.

TRHOL hisseleri ekim ayında yüzde 86,43 değer kaybetmişti.

MERCN: Yüzde 200 bedelsiz sermaye artırımı başlıyor

Mercan Kimya (MERCN), yüzde 200 bedelsiz sermaye artırımı kapsamında bugün hak kullanımına başlıyor.

Şirketin 190.370.946 TL olan çıkarılmış sermayesi, iç kaynaklardan karşılanmak üzere 571.112.838 TL'ye yükseltildi.

30 Ekim'deki 8,16 TL kapanış fiyatı üzerinden hesaplanan bölünme sonrası teorik fiyat 2,72 TL oldu. Yeni payların 4 Kasım'da yatırımcı hesaplarına aktarılması planlanıyor.

ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 30 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği gönderilerden öne çıkanlar şöyle;

ALVES – Şirkete, üç ay süre ile geçici konkordato mühleti verildiği açıklandı.

ARFYE – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın bir yıl süreyle yapıldığı açıklandı.

AKCNS – Samsun’daki Çimento Üretim Tesisi Modernizasyon, Enerji Verimliliği, Kapasite Artışı projesi kapsamında ÇED sürecinin başladığı medyada yer aldı.

BFREN & BURVA & DOGUB & GUNDG & TLMAN & DIRIT & HUBVC & SAMAT – 3.çeyrek finansallarının KAP’ta açıklanması için istenen ek süre SPK tarafından olumlu karşılandı.

CEMZY – Kerem Berk Kudal tarafından 2.502.035 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

DESA – Antalya AVM’deki şubenin kapatıldığı açıklandı.

DOFRB – Şirketin, Nevşehir’deki projesi kapsamında inşaat ruhsatının alındığı ve inşaat çalışmalarına başlandığı açıklandı.

DOAS – Şirket ile Volkswagen Grup Şirketleri arasında Volkswagen Binek Marka Otomobillerin Türkiye'de üretilebilmesi seçeneklerinin değerlendirilmesine İlişkin Niyet Mektubu imzalandığı açıklandı.

EUHOL – Ege Sigorta tarafından açılan Genel Kurul’daki bazı maddelerin iptali davasının reddedildiği açıklandı.

FRMPL – Halka arzdan elde edilen fonun 221,4 milyon TL’sinin yatırımlarda, 301,8 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

GEREL – Şirketin, Global Corporate Finance ile mevcut payların alımına ilişkin 1,8 milyar TL tutarında Term Sheet imzalanması kapsamında, sürecin devam ettiği açıklandı.

GLYHO – Global Ports Holding’in Barselona Kruvaziyer Limanı’nda 104,5 milyon euroluk yeni Terminal C yatırımı gerçekleştireceği, yatırım kapsamında limanın imtiyaz süresinin 2030’dan 2050’ye uzatıldığı açıklandı.

GSDDE – Şirket bağlı ortaklığı Hako Maritime’nin sermayesinin artırılmasına ve sermaye artırımına şirket tarafından iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.

INVEO – 61 gün vadeli 600 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

ISFIN – Saha Kurumsal ile Kurumsal Yönetim Kredi Derecelendirme Sözleşmesinin yenilendiği açıklandı.

ISCTR – 165 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.

ISCTR – Yurt dışında 9 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.

ISCTR – Yurt dışında 500 milyon euroya kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.

KONTR – TMSF’nin şirkete kayyım olarak atandığı açıklandı.

KARTN – Pay geri alım programının tamamlandığı açıklandı.

LMKDC – Onikişubat Hazır Beton Tesisi'ndeki üretim faaliyetlerinin sonlandırılmasına karar verildiği açıklandı.

NETCD – Şirket ile TKGM arasında Harita Destekli Yazılım Programı Lisans Hizmeti Alım Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

SKBNK – Banka geri alım programı kapsamında elinde bulunan 7.000.000 adet

SKBNK payına ilişkin bedelli sermaye artırımından doğan yeni pay alma haklarını, ortalama 0,91 TL fiyattan satarak 6,4 milyon TL gelir elde edildiği açıklandı.

TRHOL – Şirket payları 2 Kasım'dan itibaren YİP'te işlem görmeye başlayacak.

TURSG – 3. çeyrek finansallarının KAP’ta ayrılması için 16 Kasım’a kadar istenen ek süre SPK tarafından olumlu karşılandı.

TURSG – Şirket tarafından tasfiyeye konu 131 fon arasında bakiye bulunmadığı ve bilançosunda hisse senedi olarak yalnızca 141.401.116 adet TURSG payı bulunduğu, SEDDK denetimi ve şirket nezdinde yürütülen inceleme kapsamında 16,3 milyar TL karşılık ayrıldığı açıklandı.

PAY ALIM-SATIMLAR

ARDYZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5.000 adet pay 51,20 – 52,35 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKHAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 96.770 adet pay 22,38 – 22,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 66.519 adet pay 45,78 – 46,02 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKFIS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 45.000 adet pay 14,73 – 14,75 TL fiyat aralığından geri alındı.

ASTOR – FMR LLC tarafından 156,80 TL fiyattan 1.758.057 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,90’a geriledi.

AKSGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.080.100 adet pay 8,85 – 8,99 TL fiyat aralığından geri alındı.

AHSGY – Ahes İnşaat tarafından 5,72 – 5,77 TL fiyat aralığından 30.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,98’e yükseldi.

AKFGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.600.000 adet pay 2,16 – 2,21 TL fiyat aralığından geri alındı.

AZTEK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 481.073 adet pay 2,57 – 2,66 TL fiyat aralığından geri alındı.

ATAKP – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 52.500 adet pay 34,58 – 36,12 TL fiyat aralığından geri alındı.

BETAE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 79.833 adet pay 42,46 – 44,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

BAHKM – Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Bahadır tarafından 147,10 – 148,10 TL fiyat aralığından 3.807 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %68,78’e yükseldi.

CEMAS – Işıklar Holding tarafından 2,04 – 2,05 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,67’ye yükseldi.

CVKMD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.280.000 adet pay 11,30 – 11,86 TL fiyat aralığından geri alındı.

CITAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 89,00 TL fiyattan ger, alındı.

DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 170.101 adet pay 5,50 – 5,64 TL fiyat aralığından geri alındı.

DMSAS & SARKY – SARKY tarafından 5,66 TL fiyattan 1.255 adet DMSAS payı alınırken, SARKY’un DMSAS’taki payı %46,45’e yükseldi.

DAGI – MNK Girişim Holding tarafından 2,22 TL fiyattan 200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,76’ya yükseldi.

DUNYH – Bank of America Corporation tarafından 13,25 – 14,04 TL fiyat aralığından 1.219.468 adet alış ve 1.128.894 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,32’ye yükseldi.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 350.000 adet pay 13,30 – 13,43 TL fiyat aralığından geri alındı.

ENTRA – IC İçtaş İnşaat tarafından 4,37 TL fiyattan 5.448.628 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,20’ye yükseldi.

ENKAI – Mehmet Sinan Tara tarafından 76,80 – 79,25 TL fiyat aralığından 300.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,13’e yükseldi.

EFOR – Efor Holding tarafından 13,20 – 13,75 TL fiyat aralığından 5.860.227 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %13,85’e yükseldi.

EUYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 2,75 – 2,78 TL fiyat aralığından geri alındı.

ETILR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 5,75 – 5,84 TL fiyat aralığından geri alındı.

EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 654.914 adet pay 13,62 – 13,98 TL fiyat aralığından geri alındı.

GIPTA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 28.000 adet pay 18,45 TL fiyattan geri alındı.

GUBRF – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 550.000 adet pay 250,25 – 258,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

GENIL – Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Gülmüş tarafından 3,47 TL fiyattan 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %64,33’e yükseldi.

GOLDA – The Goldman Sachs tarafından 5,55 – 5,61 TL fiyat aralığından 385.501 adet alış ve 917.364 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %2,83’e geriledi.

GEDIK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 945.308 adet pay 4,69 – 4,75 TL fiyat aralığından geri alındı.

IZMDC & IZENR – IZENR tarafından 5,90 – 6,10 TL fiyat aralığından 1.500.000 adet IZMDC payı alınırken, IZENR’nin IZMDC’deki payı %5,02’ye yükseldi.

IZENR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 4.162.107 adet pay 3,02 – 3,25 TL fiyat aralığından geri alındı.

HRKET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 750.000 adet pay 6,14 – 6,45 TL fiyat aralığından geri alındı.

KOCMT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 294.527 adet pay 2,17 – 2,19 TL fiyat aralığından geri alındı.

KRDMA – The Goldman Sachs Group tarafından 1.164.737 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,91’e geriledi.

KPEKS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 38,10 TL fiyattan geri alındı.

KLYPV – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 46,68 – 47,82 TL fiyat aralığından geri alındı.

KARTN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 40.000 adet pay 82,67 TL fiyattan geri alındı.

LIDER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 125.000 adet pay 7,71 – 7,75 TL fiyat aralığından geri alındı.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 43.002 adet pay 10,00 – 10,08 TL fiyat aralığından geri alındı.

MCARD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 80.000 adet pay 116,30 – 120,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

MAVI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 400.000 adet pay 33,42 – 33,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

MNDRS – Akça Holding tarafından 9,18 – 9,70 TL fiyat aralığından 321.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %49,09’a yükseldi.

MOGAN – Güriş Holding tarafından 7,39 TL fiyattan 135.362 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,24’e yükseldi.

MOGAN – Güriş İnşaat tarafından 7,46 TL fiyattan 267.973 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,06’ya yükseldi.

METEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.192.338 adet pay 19,45 – 19,84 TL fiyat aralığından geri alındı.

NETCD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 8.063 adet pay 84,35 – 85,15 TL fiyat aralığından geri alındı.

NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 33,76 – 34,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

OSMEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 4,39 – 4,47 TL fiyat aralığından geri alındı.

ORGE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 220.000 adet pay 17,50 – 17,93 TL fiyat aralığından geri alındı.

OYLUM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.133 adet pay 5,25 TL fiyattan geri alındı.

OZYSR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 400.000 adet pay 11,40 -11,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

PRKME – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 45.000 adet pay 10,58 – 10,64 TL fiyat aralığından geri alındı.

PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.500 adet pay 28,03 TL fiyattan geri alındı.

RNPOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 1,60 – 1,62 TL fiyat aralığından geri alındı.

SKBNK – Şekerbank Munzam Vakfı tarafından 0,91 TL rüçhan tahtasından 7.000.000 adet pay alındığı açıklandı.

SANKO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 110.500 adet pay 20,62 – 21,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

SOKE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 136.067 adet pay 6,83 – 7,01 TL fiyat aralığından geri alındı.

TABGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 190,20 – 192,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

TCKRC – Yönetim Kurulu Balkanı Feyzi Kıraç tarafından 115,35 TL fiyattan 260.950 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %22,95’e yükseldi.

TCKRC – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 92.000 adet pay 108,03 TL fiyattan geri alındı.

TKFEN – Cevahir Taahhüt tarafından 189,40 – 192,00 TL fiyat aralığından 140.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %37,66’ya yükseldi.

TUKAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 4.000.000 adet pay 1,79 – 1,84 TL fiyat aralığından geri alındı.

TUREX – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 780.000 adet pay 5,19 TL fiyattan geri alındı.

ULUUN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 450.000 adet pay 5,88 – 6,06 TL fiyat aralığından geri alındı.

YYLGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.407.000 adet pay 5,86 – 6,18 TL fiyat aralığından geri alındı.

2 Kasım 2026 Pazartesi günü nakit temettü ödeyecek şirket bulunmuyor.

2 Kasım 2026 Pazartesi günü genel kurul toplantısı gerçekleştirecek şirket bulunmuyor.

(İNFO YATIRIM)