Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), fon soruşturması kapsamında adı gündeme gelen Tera Finansal Yatırımlar Holding'e (TRHOL) bilanço açıklaması için ek süre verdiği bildirildi. Şirketin 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını 30 Kasım 2026 tarihine kadar açıklayabileceği belirtildi. Karar, TRHOL hisselerinin Yakın İzleme Pazarı'nda yeniden işlem görmeye başladığı gün gündeme geldi.

SPK'DAN TRHOL BİLANÇOSU İÇİN EK SÜRE

Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş.'nin (TRHOL) 2026 yılı dokuz aylık finansal tablolarının açıklanmasına ilişkin yeni bir karar gündeme geldi.

SPK'nın şirkete finansal tablolarını kamuoyuyla paylaşması için 30 Kasım 2026 tarihi dahil olmak üzere ek süre verdiği bildirildi.

Böylece şirketin üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının açıklanması için tanınan sürenin kasım ayı sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Ek süre kararı, finansal tabloların açıklanma takvimini ilgilendiriyor. Şirketin bilanço sonuçlarına veya finansal performansına ilişkin herhangi bir değerlendirme içermiyor.

TRHOL HİSSELERİ BUGÜN YENİDEN İŞLEM GÖRMEYE BAŞLADI

Öte yandan Borsa İstanbul, Tera Finansal Yatırımlar Holding paylarının 2 Kasım 2026 Pazartesi gününden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda yeniden işlem görmesine karar vermişti.

28 Ekim'de işlem sırası geçici olarak kapatılan TRHOL hisseleri, pazar değişikliği kapsamında 30 Ekim'de de işleme kapalı kalmıştı.

Borsa İstanbul'un kararıyla Alt Pazar'dan Yakın İzleme Pazarı'na alınan şirket payları, aynı tarihten itibaren 5 BIST endeksinden çıkarıldı.

TRHOL EKİM AYINDA YÜZDE 86,43 DEĞER KAYBETMİŞTİ

Tera Finansal Yatırımlar Holding hisseleri, eylül ayında başlayan sert satışların ardından ekim ayında da önemli ölçüde değer kaybetti.

30 Eylül'de 1.415 TL seviyesinde bulunan hisse, ekim ayındaki son işlem günü olan 27 Ekim'de 192 TL'den kapanış gerçekleştirdi.

Böylece TRHOL hisselerinin ekim ayındaki değer kaybı yüzde 86,43'e ulaştı.

Şirketin finansal sonuçlarını açıklaması için ek süre verildiğine ilişkin haber, hisselerin yeniden işleme açıldığı ve pazar değişikliğinin yürürlüğe girdiği bir dönemde gündeme geldi.