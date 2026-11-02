Petrol fiyatları, yeni haftaya sert düşüşle başladı. ABD ile İran arasındaki çatışmaların diplomatik yollarla çözülebileceğine yönelik beklentiler, küresel petrol piyasalarında satışları hızlandırdı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3 gerileyerek 110 dolar seviyesine inerken, Goldman Sachs jeopolitik riskler nedeniyle petrol fiyatı tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Orta Doğu'daki müzakereler ve OPEC+ kararı, petrol fiyatlarının yönü açısından öne çıkıyor.

BRENT PETROL 110 DOLARA GERİLEDİ

Küresel petrol piyasalarında kasım ayının ilk işlem gününde düşüş yaşandı.

Brent petrol vadeli işlemleri, 2 Kasım Pazartesi günü Türkiye saatiyle 07.40 itibarıyla yüzde 3 değer kaybederek varil başına 110,08 dolara geriledi.

ABD Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatı ise 100,73 dolara düştü.

Ekim ayını güçlü yükselişle tamamlayan petrol fiyatlarında, yeni haftanın ilk saatlerinde diplomatik çözüm beklentilerinin etkisiyle satışlar hız kazandı.

Brent TSİ 09.00 itibarıyla ise 109,86 dolardan işlem görüyor.

PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Petrol fiyatlarındaki gerilemede, ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerin yeniden hız kazanabileceği beklentisi etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerin ardından İran'a yönelik yeni askeri saldırılar konusunda karar vermeden önce diplomasiye daha fazla zaman tanımayı değerlendirdiği bildirildi.

Öte yandan Katar ve İranlı yetkililer, çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla üçüncü gün üst üste görüşmeler gerçekleştirdi.

Diplomatik temasların sürmesi, petrol arzındaki kesintilerin daha da derinleşebileceğine ilişkin kısa vadeli endişeleri bir miktar hafifletti.

Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki tanker saldırıları ve bölgedeki askeri gerilim, küresel petrol arzı üzerindeki risklerin devam etmesine neden oluyor.

GOLDMAN SACHS PETROL TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİ

Petrol fiyatları gerilerken ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Orta Doğu'daki çatışmalar ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın arz üzerinde oluşturduğu riskleri gerekçe göstererek fiyat tahminlerini yukarı yönlü güncelledi.

Banka, Aralık 2026 için Brent petrolün varil fiyatı tahminini 90 dolardan 105 dolara yükseltti.

Goldman Sachs'ın güncel petrol tahminleri şöyle:

Aralık 2026 Brent petrol: 90 dolardan 105 dolara

90 dolardan 105 dolara Aralık 2026 WTI petrol: 81 dolardan 94 dolara

81 dolardan 94 dolara 2027 ortalama Brent petrol: 80 dolardan 88 dolara

80 dolardan 88 dolara 2027 ortalama WTI petrol: 73 dolardan 78 dolara

Goldman Sachs, Orta Doğu'daki üretim kesintilerinin uzaması halinde petrol fiyatlarının beklenenden daha yüksek seviyelerde kalabileceğine dikkat çekti.

Bankanın değerlendirmesinde, Körfez ülkelerinin petrol üretiminde ciddi kayıpların devam ettiği olumsuz senaryoda Brent petrolün 2027 yılında 140 dolara kadar yükselebileceği de belirtildi.

Ancak bu rakam bankanın temel fiyat tahmini değil, arz kesintilerinin derinleşmesi durumuna ilişkin risk senaryosu olarak öne çıkıyor.

OPEC+ PETROL ÜRETİM KARARINI AÇIKLADI

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinden oluşan OPEC+ grubu, hafta sonu gerçekleştirdiği toplantıda aralık ayına ilişkin mevcut üretim hedeflerini değiştirmeme kararı aldı.

Karar, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle petrol sevkiyatlarında yaşanan aksaklıkların devam ettiği bir dönemde alındı.

Üretici ülkelerin küresel petrol arz ve talebindeki değişimleri izlemeyi sürdüreceği belirtilirken, yeni üretim düzenlemelerinin gelecek yıl gündeme gelmesi bekleniyor.

BRENT PETROLDEKİ DÜŞÜŞ AKARYAKIT FİYATLARINA YANSIYACAK MI?

Brent petrol fiyatlarındaki gerileme, Türkiye'deki benzin ve motorin fiyatları açısından da önem taşıyor.

Ancak uluslararası ham petrol fiyatlarında yaşanan düşüşler, pompa fiyatlarına aynı oranda ve hemen yansımıyor.

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde işlenmiş petrol ürünlerinin uluslararası fiyatları, döviz kuru, vergiler ve dağıtım maliyetleri de etkili oluyor.

Bu nedenle Brent petrolün 110 dolara gerilemesi tek başına benzin veya motorine indirim yapılacağı anlamına gelmiyor.

Akaryakıt fiyatlarında olası değişiklikler açısından uluslararası ürün fiyatları ve dolar/TL kurunun seyri belirleyici olacak.

PETROL FİYATLARINDA BU HAFTA NELER TAKİP EDİLECEK?

Petrol piyasalarında 3 Kasım'daki ABD ara seçimleri, İran ile yürütülen diplomatik temaslar ve Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatlarının durumu izlenecek.

ABD'den açıklanacak ekonomik veriler de küresel enerji talebine ilişkin beklentileri etkileyebilir.

Diplomatik müzakerelerden olumlu sonuç alınması petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskıyı artırabilecekken, çatışmaların yeniden şiddetlenmesi arz endişelerini güçlendirerek fiyatlarda yükselişe neden olabilir.