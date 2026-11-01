Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinden oluşan OPEC+, aralık ayına ilişkin petrol üretim kararını açıkladı. İran savaşı nedeniyle küresel enerji arzında yaşanan aksaklıklar sürerken, grup üretim hedeflerini değiştirmeme kararı aldı. Brent petrolün 118 dolara yaklaşmasının ardından alınan kararın, petrol piyasalarındaki belirsizliğin sürdüğü bir döneme denk gelmesi dikkat çekti.

OPEC+ ARALIK AYI PETROL ÜRETİM HEDEFLERİNİ SABİT TUTTU

OPEC+ üyesi 7 ülke, 1 Kasım Pazar günü gerçekleştirdikleri çevrim içi toplantıda aralık ayı petrol üretim hedeflerini değiştirmeme kararı aldı.

Reuters'ın aktardığına göre toplantıya Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Cezayir, Kazakistan ve Umman katıldı.

Karar, üretim politikasında yeni düzenlemelerin 2027 yılına kadar yapılmayabileceğine yönelik piyasa beklentileriyle örtüştü.

Körfez ülkeleri, İran savaşı nedeniyle aylardır aksayan petrol ihracatını artırmaya çalışsa da üretim miktarları belirlenen hedeflerin önemli ölçüde altında kalmaya devam ediyor.

BRENT PETROL 118 DOLARA YAKLAŞTI

Petrol fiyatları, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin etkisiyle geçen haftayı sert yükselişle tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı 30 Ekim Cuma günü yüzde 2'nin üzerinde artarak 118 dolara yaklaştı. Böylece petrol fiyatları nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Yükselişte, ABD'deki ara seçimlerin ardından İran savaşında yeni bir tırmanış yaşanabileceğine ilişkin endişeler etkili oldu.

GÖZLER 29 KASIM'DAKİ KRİTİK TOPLANTIYA ÇEVRİLDİ

OPEC+ üyeleri, 29 Kasım'da yeniden bir araya gelecek. Toplantıda 2027 yılına ilişkin üretim kotalarının belirlenmesi bekleniyor.

Rystad Energy analisti Jorge Leon, aralık ayına ilişkin kararın kolay olduğunu ancak asıl sınavın 29 Kasım'daki toplantıda yaşanacağını değerlendirdi.

Leon'a göre OPEC+, 2027 yılı için oldukça zorlu bir karar vermek zorunda kalacak.

İran savaşının geleceği, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatının ne hızla toparlanacağı ve kesintiye uğrayan arzın yeniden piyasaya dönmesi halinde oluşabilecek fazlalık, karar sürecindeki başlıca belirsizlikler arasında bulunuyor.

2027 YILINDA PETROL ARZ FAZLASI OLUŞABİLİR

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve diğer piyasa kuruluşları, Körfez ülkelerinin petrol ihracatının normal seviyelere dönmesi halinde 2027 yılında küresel petrol piyasasında arz fazlası oluşabileceği uyarısında bulunuyor.

OPEC+ üyesi 7 ülke, 2026 yılının büyük bölümünde üretim hedeflerini artırmış ve 2023 yılında kararlaştırılan günlük 1,65 milyon varillik üretim kesintisinin aşamalı olarak kaldırılmasını eylül ayında tamamlamıştı.

Ancak İran savaşı nedeniyle yaşanan sevkiyat sorunları, üretimin belirlenen hedeflere ulaşmasını engelledi.

OPEC+ bünyesinde, üyelerin büyük bölümünü kapsayan günlük yaklaşık 2 milyon varillik başka bir üretim kesintisi ise 2026 yılı sonuna kadar devam ediyor.

PETROL ÜRETİM KAPASİTESİ İÇİN İNCELEME SÜRÜYOR

OPEC+, 2027 yılı üretim kotalarını belirlemeden önce üye ülkelerin üretim kapasitelerine yönelik incelemeyi tamamlamayı hedefliyor.

Söz konusu çalışma, ülkelerin gelecek yıl hangi üretim seviyelerini esas alacağını ve mevcut kesintilerin ne şekilde kaldırılabileceğini belirleyecek.

Ancak İran savaşının Orta Doğu'daki kapasite artırma projelerini aksatması nedeniyle inceleme süreci de belirsizliklerle karşı karşıya kaldı.

Reuters'ın aktardığına göre çalışmanın kasım ayı ortasına kadar tamamlanması bekleniyor.

OPEC+ KARARI PETROL FİYATLARINI NASIL ETKİLEYEBİLİR?

Üretim hedeflerinin sabit tutulması, kısa vadede OPEC+ kaynaklı yeni bir hedef artışının gündeme gelmediğini gösteriyor.

Ancak petrol fiyatlarının seyrinde İran savaşı, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat koşulları ve küresel arz-talep dengesi belirleyici olmaya devam edecek.

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik, Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkelerde akaryakıt maliyetleri, enflasyon ve cari denge açısından da önem taşıyor.