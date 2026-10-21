Morgan Stanley, küresel petrol ürünleri piyasasındaki arz sıkışıklığının 2027 yılının ortalarına kadar devam edebileceği uyarısında bulundu. Bankaya göre, rafinerilerde planlanan bakım çalışmaları, savaş kaynaklı arz kesintileri hafiflese bile piyasadaki sıkışıklığın sürmesine neden olabilir.

Morgan Stanley analistleri, dünya genelindeki rafinerilerde bakım faaliyetleri nedeniyle üretim kesintilerinde olağan dışı bir artış beklendiğine dikkat çekti.

Rapora göre, planlanan bakım çalışmaları kaynaklı üretim kesintilerinin 2027 yılının ikinci çeyreğine kadar günlük 3,4 milyon varil artması bekleniyor. Analistler, bu artışın normal seviyelerin 2,5 katına karşılık geldiğini belirtti.

Değerlendirmede, planlanan bakım kaynaklı üretim kesintilerinin Orta Doğu ve Rusya'daki rafinerilerde yaşanan mevcut üretim azalışlarından daha büyük olacağı ifade edildi.

Banka, bu gelişmelerin küresel petrol ürünleri arzını kısıtlayarak piyasadaki sıkışıklığı 2027 yılının ortalarına kadar uzatabileceğini öngördü.

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