Borsa İstanbul'da işlem gören Şekerbank (SKBNK), yüzde 40 oranındaki bedelli sermaye artırımında yeni aşamaya geçiyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onay verdiği işlem kapsamında rüçhan hakkı kullanımının başlayacağı tarih belli oldu. Bankanın sermayesi 2,5 milyar TL'den 3,5 milyar TL'ye yükseltilecek.

SKBNK BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI YARIN BAŞLIYOR

Şekerbank'ın mevcut 2 milyar 500 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden karşılanmak üzere 1 milyar TL artırılacak.

Böylece bankanın sermayesi 3 milyar 500 milyon TL'ye ulaşacak.

Sermaye artırımı kapsamında mevcut pay sahiplerine yeni pay alma (rüçhan) hakkı tanınacak.

SKBNK SERMAYESİ 3,5 MİLYAR TL'YE ÇIKACAK

Şekerbank'ın sermaye artırımı öncesi ve sonrasındaki tutarlar şöyle:

Mevcut sermaye: 2.500.000.000 TL

2.500.000.000 TL Artırılacak sermaye: 1.000.000.000 TL

1.000.000.000 TL Bedelli artırım oranı: %40

%40 Yeni sermaye: 3.500.000.000 TL

Artırılan sermayeyi temsil eden paylar kaydi olarak ihraç edilecek.

YÜZDE 40 BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Yüzde 40 oranındaki bedelli sermaye artırımı, mevcut yatırımcılara sahip oldukları her 100 pay karşılığında 40 yeni pay alma hakkı tanınması anlamına geliyor.

Bu hakların kullanılması için sermaye artırımı koşullarına göre nakit ödeme yapılması gerekiyor.

Yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen yatırımcılar ise hakların işlem gördüğü dönemde, ilgili piyasa ve süre koşulları çerçevesinde rüçhan haklarını satabiliyor.

Yatırımcıların kullanım süresi, pay başına ödeme tutarı ve aracı kurum işlemlerine ilişkin ayrıntıları kontrol etmesi önem taşıyor.

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