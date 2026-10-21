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Akkök Holding, 400 bin lot AKSA hissesi satın aldı. 10,14-10,25 TL aralığındaki işlemin ardından holdingin Aksa Akrilik'teki payı yüzde 40,3473 oldu.

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.'nin (AKSA) önemli ortaklarından Akkök Holding, şirket paylarında yeni bir alım gerçekleştirdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre holding, 400 bin lot AKSA hissesi satın alırken şirketteki ortaklık payını yüzde 40,3473'e yükseltti.

AKKÖK HOLDİNG 400 BİN LOT AKSA HİSSESİ ALDI

Akkök Holding A.Ş. tarafından 21 Ekim 2026 tarihinde KAP'a yapılan bildirimde, Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA) paylarına ilişkin alış işleminin detayları paylaşıldı.

Açıklamaya göre holding, 20 Ekim 2026 tarihinde 10,14 TL ile 10,25 TL fiyat aralığından toplam 400.000 lot AKSA hissesi satın aldı.

Gerçekleştirilen işlemin ardından Akkök Holding'in Aksa Akrilik sermayesindeki payı yüzde 40,3473 seviyesine ulaştı.

AKSA hisse alımının detayları

İşlem detayı Açıklama
Hisse kodu AKSA
Alım yapan Akkök Holding A.Ş.
İşlem tarihi 20 Ekim 2026
Alınan pay 400.000 lot
Alış fiyatı 10,14 - 10,25 TL
İşlem tutarı 4,06 - 4,10 milyon TL
Son ortaklık oranı %40,3473

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