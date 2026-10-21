Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.'nin (AKSA) önemli ortaklarından Akkök Holding, şirket paylarında yeni bir alım gerçekleştirdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre holding, 400 bin lot AKSA hissesi satın alırken şirketteki ortaklık payını yüzde 40,3473'e yükseltti.

AKKÖK HOLDİNG 400 BİN LOT AKSA HİSSESİ ALDI

Akkök Holding A.Ş. tarafından 21 Ekim 2026 tarihinde KAP'a yapılan bildirimde, Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA) paylarına ilişkin alış işleminin detayları paylaşıldı.

Açıklamaya göre holding, 20 Ekim 2026 tarihinde 10,14 TL ile 10,25 TL fiyat aralığından toplam 400.000 lot AKSA hissesi satın aldı.

Gerçekleştirilen işlemin ardından Akkök Holding'in Aksa Akrilik sermayesindeki payı yüzde 40,3473 seviyesine ulaştı.

AKSA hisse alımının detayları