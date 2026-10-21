Şirketlerin kendi hisselerine sahip çıktığı geri alım programlarının yanı sıra yönetim kurulu başkanları, holdingler ve uluslararası fonların gerçekleştirdiği stratejik hisse alımları piyasadaki güveni destekliyor.

İşte KAP’a bildirilen son pay alım-satım işlemlerinin öne çıkan detayları:

ADGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 42,12 – 46,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 15.520 adet pay 47,60 TL fiyattan geri alındı.

AKFGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 268.325 adet pay 2,33 – 2,35 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKSGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.342.500 adet pay 9,06 – 9,24 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKFIS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 14,41 – 14,45 TL fiyat aralığından geri alındı.

ALBTN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 18,95 – 19,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

ATATP – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 199,70 – 204,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

ASGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 85.131 adet pay 8,79 TL fiyattan geri alındı.

AAGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.711.000 adet pay 7,25 – 7,37 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKHAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 40.000 adet pay 26,92 TL fiyattan geri alındı.

ATAKP – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 36.532 adet pay 32,68 – 34,58 TL fiyat aralığından geri alındı.

AZTEK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 269.926 adet pay 2,78 – 2,89 TL fiyat aralığından geri alındı.

BAHKM – Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Bahadır tarafından 142,00 – 144,00 TL fiyat aralığından 14.016 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %67,31’e yükseldi.

BEGYO – Hürsan Havlu tarafından 3,46 – 4,57 TL fiyat aralığından 4.600.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,35’e yükseldi.

BIOEN – Doğanlar Yatırım Holding tarafından 9,21 – 9,60 TL fiyat aralığından 629.981 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %46,78’e yükseldi.

BULGS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 44.658 adet pay 9,39 – 9,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

CITAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 354.775 adet pay 81,45 – 88,25 TL fiyat aralığından geri alındı.

CEMAS – Işıklar Holding tarafından 2,79 – 2,81 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,61’e yükseldi.

DCTTR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 70.799 adet pay 3,80 TL fiyattan geri alındı.

DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 5,70 TL fiyattan geri alındı.

DMSAS & SARKY – SARKY tarafından 5,81 – 5,85 TL fiyat aralığından 100.000 adet DMSAS payı alınırken, SARKY’in DMSAS’taki payı %46,34’e yükseldi.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 99.315 adet pay 14,04 – 14,05 TL fiyat aralığından geri alındı.

EUYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 3,52 – 3,62 TL fiyat aralığından geri alındı.

EGEGY – Hasan İnanç Kabadayı tarafından 14,58 – 15,25 TL fiyat aralığından 260.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,16’ya yükseldi.

ENTRA – IC İçtaş tarafından 4,36 TL fiyattan 5.131.908 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,77’ye yükseldi.

EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 159.694 adet pay 14,95 – 15,69 TL fiyat aralığından geri alındı.

EKDMR -Şirket paylarının geri alınması kapsamında 76.454 adet pay 24,52 – 24,68 TL fiyat aralığından geri alındı.

FADE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 9,94 – 10,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

FLAP – Gürkan Gençler tarafından 10,32 TL fiyattan 95.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %13,51’e yükseldi.

GRSEL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.187 adet pay 259,00 TL fiyattan geri alındı.

GEDIK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 652.083 adet pay 4,63 – 4,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

ICUGS – Bank of America Corporation tarafından 1,49 – 1,51 TL fiyat aralığından 34.197.415 adet alış ve 28.799.147 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,68’e yükseldi.

IZENR – MNK Girişim Holding tarafından 3,54 – 3,61 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,57’ye yükseldi.

KRVGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 400.000 adet pay 2,07 – 2,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

KOCMT – MNK Girişim Holding tarafından 2,57 – 2,60 TL fiyat aralığından 1.200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,42’ye yükseldi.

KLRHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 173.000 adet pay 12,18 TL fiyattan geri alındı.

KARTN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 90.000 adet pay 95,02 TL fiyattan geri alındı.

KPEKS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.257 adet pay 49,52 TL fiyattan geri alındı.

KOCMT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 8.856 adet pay 2,44 TL fiyattan geri alındı.

KLGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 853.000 adet pay 3,77 TL fiyattan geri alındı.

KLRHO – Kiler Enerji tarafından 11,92 – 12,19 TL fiyat aralığından 3.245.374 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,11’e yükseldi.

KLYPV – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 87.000 adet pay 45,50 – 47,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

LINK – Bank of America Corporation tarafından 3,17 – 3,18 TL fiyat aralığından 4.840.873 adet alış ve 2.789.041 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %3,05’e yükseldi.

METEN – Metin Güneş tarafından 19,79 – 20,00 TL fiyat aralığından 6.064.058 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %37,24’e yükseldi.

METEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 591.334 adet pay 19,61 – 19,85 TL fiyat aralığından geri alındı.

MEYSU – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 628.478 adet pay 7,38 TL fiyattan geri alındı.

NETCD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 57.763 adet pay 81,40 – 84,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 33.284 adet pay 34,80 – 34,86 TL fiyat aralığından geri alındı.

OFSYM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 18.818 adet pay 50,20 – 51,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

OZKGY – Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık tarafından 10,92 TL fiyattan 4.302.756 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %53,45’e yükseldi.

OYLUM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 6,30 – 6,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

ORGE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 20,00 TL fiyattan geri alındı.

OSMEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 60.278 adet pay 5,05 – 5,09 TL fiyat aralığından geri alındı.

PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5.000 adet pay 28,40 TL fiyattan geri alındı.

RNPOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.513.728 adet pay 1,61 – 1,79 TL fiyat aralığından geri alındı.

SOKE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 319.961 adet pay 7,57 – 7,73 TL fiyat aralığından geri alındı.

SAHOL – The Goldman Sachs Group tarafından 1.047.047 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,04’e yükseldi.

SELEC – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 480.000 adet pay 59,10 – 65,75 TL fiyat aralığından geri alındı.

TATEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000.000 adet pay 4,01 – 4,02 TL fiyat aralığından geri alındı.

TUKAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 8.621.971 adet pay 1,95 – 2,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

TABGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 187,80 – 192,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

TKNKA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 32,50 TL fiyattan geri alındı.

TKFEN – Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından 181,80 – 187,50 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %42,86’ya yükseldi.

TEZOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 527.481 adet pay 7,09 TL fiyattan geri alındı.

TRMET & TRALT – TRALT tarafından 118,40 – 120,60 TL fiyat aralığından 415.211 adet TRMET payı alınırken, TRALT’ın TRMET’teki payı %4,02’ye yükseldi.

TGSAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 26.000 adet pay 117,61 TL fiyattan geri alındı.

ULUUN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 786.223 adet pay 6,43 – 6,49 TL fiyat aralığından geri alındı.

YYLGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 71.000 adet pay 6,93 – 6,99 TL fiyat aralığından geri alındı.

ZERGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 658.309 adet pay 6,75 – 7,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

Kaynak: İnfo Yatırım

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.