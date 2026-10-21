Işıklar Holding'in Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) paylarındaki alım serisi devam ediyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan son açıklamaya göre holding, 20 Ekim 2026 tarihinde de CEMAS hissesi satın aldı.

Böylece 7 Ekim'de başlayan alım serisi 10 işlem gününe ulaşırken, Işıklar Holding'in şirketteki ortaklık oranı yüzde 11,62'ye yükseldi.

IŞIKLAR HOLDİNG'DEN CEMAS HİSSELERİNDE YENİ ALIM

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) tarafından KAP'a yapılan açıklamada, iştiraki Işıklar Holding A.Ş.'nin 20 Ekim 2026 tarihinde 100 bin adet Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) payını Borsa İstanbul'dan satın aldığı bildirildi.

Söz konusu işlem için toplam 268 bin 520 TL ödeme yapılırken, hisse başına ortalama alış fiyatı 2,6852 TL olarak hesaplandı.

Son alımla birlikte Işıklar Holding'in Çemaş Döküm'deki pay oranı yüzde 11,61'den yüzde 11,62'ye çıktı.

CEMAS HİSSELERİNDE 10 GÜNLÜK ALIM SERİSİ

Işıklar Holding'in 7-20 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği işlemler incelendiğinde, 10 işlem günü boyunca kesintisiz pay alımı yapıldığı görülüyor.

Bu dönemde toplam 1 milyon 400 bin lot CEMAS hissesi satın alınırken, işlemlerin toplam tutarı 4 milyon 219 bin 338 TL'ye ulaştı.

Işıklar Holding'in CEMAS paylarında gerçekleştirdiği alımlar şöyle;

Tarih Alınan pay (lot) İşlem tutarı 7 Ekim 2026 200.000 622.660 TL 8 Ekim 2026 200.000 619.670 TL 9 Ekim 2026 150.000 471.000 TL 12 Ekim 2026 150.000 457.630 TL 13 Ekim 2026 150.000 454.757 TL 14 Ekim 2026 100.000 300.179 TL 15 Ekim 2026 150.000 450.197 TL 16 Ekim 2026 150.000 434.695 TL 19 Ekim 2026 50.000 140.030 TL 20 Ekim 2026 100.000 268.520 TL Toplam 1.400.000 4.219.338 TL

Gerçekleştirilen 10 günlük alımların ağırlıklı ortalama maliyeti yaklaşık 3,01 TL oldu.

CEMAS'TA ORTAKLIK ORANI YÜZDE 11,62'YE YÜKSELDİ

Işıklar Holding'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü alımlar sonucunda Çemaş Döküm'deki pay oranı yüzde 11,45 seviyesinden yüzde 11,62'ye yükseldi.

Öte yandan Işıklar Grubu'nun diğer iştiraki Çimtek, 6 Ekim 2026 tarihinde 675 bin adet CEMAS payını toplam 2 milyon 128 bin 670,01 TL bedelle satmıştı.

Bu satışın ardından Çimtek'in Çemaş Döküm'deki ortaklık oranı yüzde 5,28'den yüzde 5,20'ye gerilemişti.

Böylece aynı grup bünyesindeki farklı iştiraklerin CEMAS paylarında hem alış hem de satış yönünde işlemler gerçekleştirdiği görüldü.

CEMAS HİSSE ALIMLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Şirket ortaklarının borsada gerçekleştirdiği pay alımları, ortaklık yapısındaki değişimlerin takip edilmesi açısından önem taşıyor.

Işıklar Holding'in 10 işlem günü boyunca sürdürdüğü alımlar, şirketin Çemaş Döküm'deki doğrudan pay sahipliğini artırdı.

Bununla birlikte ortakların gerçekleştirdiği pay alımları, hisse fiyatının gelecekteki yönüne ilişkin tek başına bir gösterge oluşturmuyor. CEMAS hisselerinin performansı şirketin finansal sonuçları, piyasa koşulları ve yatırımcı beklentileri gibi farklı faktörlere bağlı olarak şekillenebiliyor.

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