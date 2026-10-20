Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) iştiraki Işıklar Holding A.Ş., Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) paylarında alımlarını sürdürüyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimlere göre, 7-19 Ekim 2026 tarihleri arasında dokuz işlem günü üst üste CEMAS hissesi satın alındı.

Söz konusu dönemde toplam 1 milyon 300 bin lot pay alınırken, işlemlerin toplam büyüklüğü 3 milyon 950 bin 818 TL'ye ulaştı.

IŞIKLAR HOLDİNG'DEN CEMAS HİSSELERİNDE YENİ ALIM

Işıklar Enerji ve Yapı Holding tarafından 19 Ekim 2026 tarihinde yapılan KAP açıklamasında, iştiraki Işıklar Holding'in 50 bin adet CEMAS payını Borsa İstanbul'dan 140 bin 30 TL karşılığında satın aldığı bildirildi.

Son işlemle birlikte Işıklar Holding'in Çemaş Döküm'deki ortaklık oranı yüzde 11,60'tan yüzde 11,61'e yükseldi.

Böylece iştirak, 7 Ekim'den bu yana devam eden pay alım serisini dokuzuncu işlem gününe taşıdı.

CEMAS HİSSELERİNDE 9 GÜNLÜK ALIM SERİSİ

Işıklar Holding'in 7-19 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği pay alım işlemleri şöyle:

Tarih Alınan pay (lot) İşlem tutarı 7 Ekim 2026 200.000 622.660 TL 8 Ekim 2026 200.000 619.670 TL 9 Ekim 2026 150.000 471.000 TL 12 Ekim 2026 150.000 457.630 TL 13 Ekim 2026 150.000 454.757 TL 14 Ekim 2026 100.000 300.179 TL 15 Ekim 2026 150.000 450.197 TL 16 Ekim 2026 150.000 434.695 TL 19 Ekim 2026 50.000 140.030 TL Toplam 1.300.000 3.950.818 TL

Dokuz işlem gününde gerçekleştirilen alımların ağırlıklı ortalama maliyeti yaklaşık 3,04 TL olarak hesaplandı.

Işıklar Holding'in Çemaş Döküm'deki pay oranı da bu dönemde yüzde 11,45 seviyesinden yüzde 11,61'e yükseldi.

AYNI DÖNEMDE BAŞKA BİR İŞTİRAKTEN CEMAS SATIŞI

Işıklar Grubu'nun CEMAS paylarına ilişkin işlemlerinde yalnızca alımlar bulunmuyor.

Grubun diğer iştiraki Çimtek, 6 Ekim 2026 tarihinde 675 bin adet CEMAS payını toplam 2 milyon 128 bin 670,01 TL bedelle sattı.

Bu satışın ardından Çimtek'in Çemaş Döküm'deki ortaklık oranı yüzde 5,28'den yüzde 5,20'ye geriledi.

Dolayısıyla Işıklar Grubu bünyesindeki farklı iştiraklerin CEMAS paylarında ayrı yönlerde işlemler gerçekleştirdiği görülüyor.

CEMAS HİSSELERİNDE PAY ALIMLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Şirket ortaklarının veya iştiraklerinin borsada gerçekleştirdiği pay alımları, ortaklık yapısındaki değişimlerin izlenmesi açısından önem taşıyor.

Işıklar Holding'in dokuz işlem günü boyunca gerçekleştirdiği alımlar, Çemaş Döküm'deki doğrudan pay sahipliğini artırdı.

Ancak pay alım işlemleri tek başına CEMAS hisse fiyatının yükseleceği anlamına gelmiyor. Hisse performansı şirketin finansal sonuçları, piyasa koşulları ve yatırımcı beklentileri gibi farklı unsurlardan etkilenebiliyor.

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