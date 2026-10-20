Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, şirketin borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurusunun kabul edildiği duyuruldu.

Tüpraş’ın 2 Ekim 2026 tarihinde kamuoyuna açıkladığı plan kapsamında; yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satış yöntemleriyle gerçekleştirilmek üzere toplam 20.000.000.000 TL tavan sınırına kadar tahvil ve finansman bonosu ihraç edilecek.

VADE 10 YILA KADAR UZAYABİLECEK

SPK'nın 19 Ekim 2026 tarihli ve 71/1823 sayılı kararıyla onaylanan ihraç belgesi uyarınca borçlanma araçları; 10 yıla varan vadelerde, farklı vade yapılarıyla ve tek seferde ya da birden fazla tertip halinde piyasaya sunulabilecek.

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