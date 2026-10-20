Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre projenin finansman süreci resmen tamamlanarak kredi kullanımı sağlandı.

Şirket, Azerbaycan’ın ulusal enerji şebeke işleticisi AzerEnerji CJSC ile 250 MWh kapasiteli Batarya Enerji Depolama Sistemi’nin anahtar teslim kurulumu için 21 Eylül 2026 tarihinde 58,6 milyon ABD doları tutarında EPC-F sözleşmesi imzalandığını hatırlattı.

PAŞA BANK İLE SÖZLEŞME İMZALANDI

Söz konusu dev projenin finansmanı kapsamında, Azerbaycan’ın önde gelen finans kurumlarından PAŞA Bank ASC ile proje finansman sözleşmesi akdedildi.

Şirket, kredi kullanımına ilişkin tüm ön koşulların yerine getirildiğini ve kredi kullandırımlarının başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

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