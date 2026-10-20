İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında ev sahiplerine sağlanan 1 milyon 875 bin TL'lik Yarısı Bizden desteğinin süresi uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kampanyanın son tarihi 31 Aralık 2027 olarak belirlendi. İstanbul'un 39 ilçesini kapsayan uygulamada hak sahiplerine hibe, kredi ve taşınma desteği veriliyor. Peki, Yarısı Bizden kampanyasına kimler başvurabilir, destek tutarları ne kadar ve başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

YARISI BİZDEN KAMPANYASI 2027 SONUNA KADAR UZATILDI

20 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 11902 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yarısı Bizden kampanyasında yapım desteği için belirlenen süre 31 Aralık 2027'ye uzatıldı.

İlk olarak 22 Şubat 2024'te yürürlüğe giren kampanya, İstanbul'daki riskli yapıların yenilenmesini ve kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılmasını amaçlıyor.

YARISI BİZDEN DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

Kampanya kapsamında bina bazlı dönüşüme giren konutlar için toplam 1 milyon 875 bin TL finansman desteği sağlanıyor.

Destek türü Tutar Hibe 875.000 TL Kredi 875.000 TL Taşınma desteği 125.000 TL Toplam destek 1.875.000 TL

Toplam tutarın 875 bin TL'si geri ödemesiz hibe, 875 bin TL'si kredi ve 125 bin TL'si taşınma desteğinden oluşuyor. Dolayısıyla 1 milyon 875 bin TL'nin tamamı karşılıksız olarak verilmiyor.

BİRDEN FAZLA EVİ OLANLAR NE KADAR DESTEK ALACAK?

Birden fazla konutu bulunan hak sahipleri de kampanyadan yararlanabiliyor.

Hak sahiplerinin ilk konutu için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği sağlanırken, diğer her bir konut için 1 milyon 750 bin TL kredi imkânı sunuluyor.

İŞ YERİ VE DÜKKAN SAHİPLERİNE NE KADAR DESTEK VERİLİYOR?

Kentsel dönüşüm kapsamındaki iş yerleri için de hibe ve kredi desteği bulunuyor.

Destek türü Tutar Hibe 437.500 TL Kredi 437.500 TL Taşınma desteği 125.000 TL Toplam destek 1.000.000 TL

Hak sahibinin diğer her bir iş yeri için ise 875 bin TL kredi desteği sağlanıyor.

YARISI BİZDEN KAMPANYASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Kampanya, İstanbul'un 39 ilçesinde riskli yapı sahibi olan vatandaşları kapsıyor.

Destekten yararlanılabilmesi için binanın riskli yapı olarak tespit edilmesi ve dönüşüm projesinin belirlenen koşulları karşılaması gerekiyor.

Yeni yapılacak binanın otopark ve sığınak alanları hariç büyüklüğü, mevcut yapının bir buçuk katını aşamıyor.

YARISI BİZDEN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yarısı Bizden kampanyası için e-Devlet üzerinden ayrıca başvuru yapılması gerekmiyor.

Riskli yapı tespitinin ardından dönüşüm süreci yürütülüyor. Kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahiplerinin belirlenmesi için ilgili ilçe belediyesine başvuruluyor.

Bakanlık tarafından belirlenen randevu tarihinde ise hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanıyor.

Binanın riskli olup olmadığının belirlenmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından lisanslandırılan kuruluşlara başvurulabiliyor.

YARISI BİZDEN ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

Bina bazlı dönüşüm projelerinde ödemeler, hak sahipleri adına yüklenici firmalara inşaatın ilerleme durumuna göre aktarılıyor.

İnşaat aşaması Ödeme oranı İnşaat başlangıcı %30 Taşıyıcı sistemin tamamlanması %30 Sıva aşaması %30 Yapı kullanma izin belgesinin alınması %10

KİRACILAR DA 125 BİN TL TAŞINMA DESTEĞİ ALABİLECEK

Kampanya kapsamında tahliye ve taşınma işlemleri için tek seferlik 125 bin TL destek sağlanıyor.

Dönüşüme giren konutta veya iş yerinde kiracı bulunuyorsa taşınma desteği kiracıya ödeniyor. Kiracı bulunmaması durumunda ise ödeme ev sahibine yapılıyor.

TOKİ VE EMLAK KONUT DA DÖNÜŞÜM PROJELERİNDE YER ALABİLECEK

Ada veya alan bazlı büyük dönüşüm projelerinde tam uzlaşma sağlanması halinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliğiyle yapım desteği sunulabiliyor.

Bu modelde her hak sahibi için 875 bin TL hibe ve 125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor.

Yarısı Bizden kampanyasında yapım desteğinden yararlanmak için belirlenen son tarih 31 Aralık 2027 olarak açıklandı.