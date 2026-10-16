Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2026 dönemine ilişkin konut fiyat endeksi (KFE) ve yeni kiracı kira endeksi (YKKE) verilerini yayımladı.

Eylül ayında Türkiye genelinde konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,2 oranında artarak endeks değerini 239,4 seviyesine taşıdı. Yıllık bazda bakıldığında konut fiyatlarında yüzde 22,3'lük bir artış kaydedildi.

Ancak aynı dönemdeki enflasyon verileriyle karşılaştırıldığında, konut fiyatlarının reel olarak yüzde 5,7 oranında değer kaybettiği görüldü. Böylece konut, enflasyon karşısında yatırımcısına reel olarak kaybettiren bir enstrüman haline geldi.

SATIŞ FİYATLARINDA ŞAMPİYON İSTANBUL, EN DÜŞÜK ARTIŞ TRAKYA'DA

Bölgesel bazda incelediğinde yıllık konut satış fiyatı artışının en belirgin olduğu şehir yüzde 26,8 ile İstanbul oldu.

Yıllık bazda en düşük artış ise yüzde 15,3 oranıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yer aldığı Trakya bölgesinde kaydedildi.

İSTANBUL'DA KİRALAR YÜZDE 35,5 FIRLADI

TCMB'nin yeni kiracı kira endeksi verileri, konut satış fiyatlarındaki durgunluğa tezat bir biçimde kiraların tırmanmaya devam ettiğini gösterdi.

Eylül ayında yeni kiracı kiraları aylık bazda İstanbul'da yüzde 3,5, İzmir'de yüzde 1,1 ve Ankara'da yüzde 0,6 oranında yükseldi.

Üç büyükşehirdeki yıllık yeni kiracı kira artış oranları ise şöyle sıralandı:

İstanbul: Yüzde 35,5

Ankara: Yüzde 25,1

İzmir: Yüzde 23,7

Kiralarda da tıpkı satış fiyatlarında olduğu gibi en yüksek yıllık artış İstanbul'da kaydedilirken, en düşük artış yüzde 18,8 ile yine Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde ölçüldü.

KİRA VE SATIŞ FİYATLARI ARASINDAKİ MAKAS AÇILIYOR

Özellikle İstanbul özelinde dikkat çeken veriler, konut piyasasında önemli bir makas açılmasına işaret ediyor. İstanbul'da yıllık satış fiyatı artışı yüzde 26,8 seviyesinde kalırken, yeni kiracı kiralarındaki artış yüzde 35,5’e yükseldi.

İki endeks arasındaki 8,7 puanlık fark, konut satın alma gücünün reel enflasyon karşısında gerilemesine rağmen, kiralık konut arz-talep dengesizliği nedeniyle barınma maliyetlerinin yüksek kalmayı sürdürdüğünü gözler önüne serdi.