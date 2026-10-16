Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026 dönemine ilişkin konut ve iş yeri satış İstatistiklerini yayımladı.

Türkiye genelinde toplam konut satış sayısı eylülde, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,3 azalarak 142 bin 390 seviyesinde gerçekleşti.

Satışların mülkiyet durumuna göre dağılımında ise şu detaylar dikkat çekti:

• İlk El Konut Satışları: Yıllık bazda yüzde 3,9 artışla 51 bin 519 oldu. Toplam satışlar içindeki payı yüzde 36,2 olarak belirlendi.

• İkinci El Konut Satışları: Yıllık bazda yüzde 15,3 düşüşle 90 bin 871'e geriledi. Toplam satışlar içindeki payı yüzde 63,8 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise bir önceki aya kıyasla ilk el konut satışları yüzde 5,5 artarken, ikinci el konut satışları değişim göstermedi.

KREDİLİ (İPOTEKLİ) SATIŞLARDA YÜKSELİŞ EĞİLİMİ

Finansman koşullarındaki değişimin etkisiyle ipotekli satışlar eylül ayında artış kaydetti:

• İpotekli Konut Satışları: Yıllık bazda yüzde 5,1 artarak 23 bin 397'ye ulaştı (Toplam satış içindeki payı yüzde 16,4).

• Diğer Konut Satışları: Yıllık bazda yüzde 11,6 azalarak 118 bin 993 oldu (Toplam satış içindeki payı yüzde 83,6).

YABANCILARA SATIŞTA YÜZDE 9,9'LUK ARTIŞ

Yabancılara yapılan konut satışları eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarak 2 bin 167 olarak kaydedildi.

Eylül ayında toplam satışlar içinde yabancıların payı yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşti.

Yabancı alıcıların ülke uyruklarına göre sıralaması şöyle oluştu:

• Rusya Federasyonu: 388 konut

• Irak: 166 konut

• Almanya: 162 konut

İŞ YERİ SATIŞLARI YILLIK YÜZDE 3,8 GERİLEDİ

Eylül ayında iş yeri satış istatistiklerinde de genel bir gerileme hakimdi:

• Toplam İş Yeri Satışı: Yıllık yüzde 3,8 azalışla 17 bin 345 oldu.

• İlk El İş Yeri: Yıllık yüzde 13,2 artışla 5 bin 789 seviyesine yükseldi.

• İkinci El İş Yeri: Yıllık yüzde 10,5 azalışla 11 bin 556'ya düştü.

• İpotekli İş Yeri Satışları: Yıllık yüzde 37,7 gibi belirgin bir artışla 683 olarak gerçekleşti.

YILIN İLK 9 AYININ (OCAK - EYLÜL) BİLANÇOSU

2026 yılının 9 aylık döneminde (Ocak - Eylül) toplam konut ve iş yeri satış verileri şu şekilde kayıtlara geçti:

• Toplam Konut Satışı: Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 azalarak 1 milyon 92 bin 919 oldu. (İlk el yüzde 0,6 azalışla 359 bin 913; İkinci el yüzde 10 azalışla 733 bin 6).

• 9 Aylık İpotekli Konut Satışı: Geçen yıla göre yüzde 24,7 artışla 212 bin 210 seviyesine tırmandı.

• 9 Aylık Yabancıya Satış: yüzde 4,3 azalarak 15 bin 308'e geriledi.

• Toplam İş Yeri Satışı: Yılın 9 ayında yüzde 5,1 azalarak 135 bin 543 oldu. İpotekli iş yeri satışları ise yüzde 61,8 sıçramayla 6 bin 35'e çıktı.