IEYHO iştiraki Işıklar Holding, CEMAS hisselerinde yeni alım yaptı. Ekim ayında 1,1 milyon lotluk alım açıklayan şirketin Çemaş'taki payı yüzde 11,60'a yükseldi.
Borsa İstanbul'da işlem gören Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO), iştiraki Işıklar Holding'in Çemaş Döküm (CEMAS) hisselerinde yeni bir alım gerçekleştirdiğini açıkladı. Son işlemde 150 bin lot hisse satın alan şirket, Çemaş'taki ortaklık payını yüzde 11,60'a yükseltti. Ekim ayında art arda açıklanan alımların toplamı 1,1 milyon lota ulaşırken işlemlerin parasal büyüklüğü 3,3 milyon TL'yi aştı.
IŞIKLAR HOLDİNG 150 BİN LOT CEMAS HİSSESİ ALDI
Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada iştiraki Işıklar Holding'in 16 Ekim 2026 tarihinde Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) paylarında yeni bir alım gerçekleştirdiğini duyurdu.
Şirket, Borsa İstanbul üzerinden 150 bin adet CEMAS payını toplam 434 bin 695 TL bedelle satın aldı.
İşlemin ortalama hisse maliyeti yaklaşık 2,90 TL olarak hesaplandı.
Son alımla birlikte Işıklar Holding'in Çemaş'taki ortaklık oranı yüzde 11,59'dan yüzde 11,60'a yükseldi.
EKİM AYINDA 1,1 MİLYON LOTLUK ALIM
Işıklar Holding'in önceki KAP açıklamaları incelendiğinde, ekim ayında CEMAS paylarında farklı tarihlerde alım işlemleri gerçekleştirdiği görülüyor.
Açıklanan işlemler sırasıyla şöyle;
|İşlem tarihi
|Alınan pay (lot)
|İşlem tutarı
|7 Ekim
|200.000
|622.660 TL
|8 Ekim
|200.000
|619.670 TL
|12 Ekim
|150.000
|457.630 TL
|13 Ekim
|150.000
|454.757 TL
|14 Ekim
|100.000
|300.179 TL
|15 Ekim
|150.000
|450.197 TL
|16 Ekim
|150.000
|434.695 TL
|Toplam
|1.100.000
|3.339.788 TL
ÇEMAŞ'TAKİ ORTAKLIK PAYI YÜZDE 11,60'A ULAŞTI
Işıklar Holding'in Çemaş'taki payı, 7 Ekim'deki alım öncesinde yüzde 11,45 seviyesindeyken son açıklamayla yüzde 11,60'a yükseldi.
Böylece açıklanan alımların ardından ortaklık oranında 0,15 yüzde puanlık artış gerçekleşti.