Borsa İstanbul'da işlem gören Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO), iştiraki Işıklar Holding'in Çemaş Döküm (CEMAS) hisselerinde yeni bir alım gerçekleştirdiğini açıkladı. Son işlemde 150 bin lot hisse satın alan şirket, Çemaş'taki ortaklık payını yüzde 11,60'a yükseltti. Ekim ayında art arda açıklanan alımların toplamı 1,1 milyon lota ulaşırken işlemlerin parasal büyüklüğü 3,3 milyon TL'yi aştı.

IŞIKLAR HOLDİNG 150 BİN LOT CEMAS HİSSESİ ALDI

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada iştiraki Işıklar Holding'in 16 Ekim 2026 tarihinde Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) paylarında yeni bir alım gerçekleştirdiğini duyurdu.

Şirket, Borsa İstanbul üzerinden 150 bin adet CEMAS payını toplam 434 bin 695 TL bedelle satın aldı.

İşlemin ortalama hisse maliyeti yaklaşık 2,90 TL olarak hesaplandı.

Son alımla birlikte Işıklar Holding'in Çemaş'taki ortaklık oranı yüzde 11,59'dan yüzde 11,60'a yükseldi.

EKİM AYINDA 1,1 MİLYON LOTLUK ALIM

Işıklar Holding'in önceki KAP açıklamaları incelendiğinde, ekim ayında CEMAS paylarında farklı tarihlerde alım işlemleri gerçekleştirdiği görülüyor.

Açıklanan işlemler sırasıyla şöyle;

İşlem tarihi Alınan pay (lot) İşlem tutarı 7 Ekim 200.000 622.660 TL 8 Ekim 200.000 619.670 TL 12 Ekim 150.000 457.630 TL 13 Ekim 150.000 454.757 TL 14 Ekim 100.000 300.179 TL 15 Ekim 150.000 450.197 TL 16 Ekim 150.000 434.695 TL Toplam 1.100.000 3.339.788 TL

ÇEMAŞ'TAKİ ORTAKLIK PAYI YÜZDE 11,60'A ULAŞTI

Işıklar Holding'in Çemaş'taki payı, 7 Ekim'deki alım öncesinde yüzde 11,45 seviyesindeyken son açıklamayla yüzde 11,60'a yükseldi.

Böylece açıklanan alımların ardından ortaklık oranında 0,15 yüzde puanlık artış gerçekleşti.