Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2026 dönemine ilişkin Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri'ni yayımladı. Açıklanan verilere göre Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya kıyasla 25 milyon dolar artarak 176,6 milyar dolara yükseldi.

BANKALARIN KISA VADELİ DIŞ BORCU AZALDI

Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, aylık bazda yüzde 1,6 düşerek 76,3 milyar dolara indi. Bu dönemde yurt içi bankaların yurt dışından sağladığı kısa vadeli krediler ve menkul kıymetlerden doğan yükümlülükleri yüzde 3 azalışla 9,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Yurt dışındaki bankaların Türkiye'deki mevduatı yüzde 0,1 gerileyerek 19,7 milyar dolara düşerken, banka dışı kesimlerin mevduatı yüzde 1,7 artışla 22 milyar dolara çıktı. Türk lirası cinsinden toplam mevduat yükümlülükleri ise yüzde 4,8 azalarak 25,3 milyar dolar oldu.

DİĞER SEKTÖRLERDE NAKİT KREDİ BORÇLARI YÜKSELDİ

Diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku, önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artarak 74,6 milyar dolara ulaştı.

Bu sektörlerde dış ticaretten kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri yüzde 0,8 düşüşle 64,5 milyar dolara geriledi. Buna karşılık nakit kredi yükümlülükleri yüzde 6,6 yükselerek 10 milyar dolara çıktı.

BORÇ STOKUNDA EN BÜYÜK PAY DOLARIN

Kısa vadeli dış borcun para birimlerine göre dağılımında ABD doları yüzde 34 ile ilk sırada yer aldı. Stokun yüzde 27,1'i Euro, yüzde 25,6'sı Türk lirası, yüzde 13,3'ü ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

Kalan vadeye göre hesaplanan kısa vadeli dış borç stokunda ise mevduat yükümlülükleri 67 milyar dolara, kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri de 75,1 milyar dolara geriledi.