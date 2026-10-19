Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin'den küresel piyasaların yönü açısından önemli veriler geldi. Çin ekonomisi 2026'nın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,5 büyüyerek piyasa beklentilerini geride bıraktı. Sanayi üretimi ve perakende satışlarda toparlanma görülürken gayrimenkul yatırımlarındaki yüzde 20,6'lık düşüş ekonomideki kırılganlığı ortaya koydu. Açıklanan rakamlar, Çin'in büyüme hedefi ve küresel emtia piyasaları açısından yeni sinyaller verdi.

ÇİN EKONOMİSİ BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE BÜYÜDÜ

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun (NBS) 19 Ekim Pazartesi günü açıkladığı verilere göre, ülke ekonomisi temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,5 büyüdü.

Piyasalarda büyümenin yüzde 4,4 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. İkinci çeyrekte yüzde 4,3 olan büyüme oranı, üçüncü çeyrekte yeniden hız kazandı.

Çeyreklik bazda büyüme ise yüzde 1,2 olarak gerçekleşerek yüzde 1,1'lik beklentiyi aştı.

Çin ekonomisi yılın ilk dokuz ayında yüzde 4,6 büyürken hükümetin 2026 yılı için belirlediği yüzde 4,5-5 büyüme hedefiyle uyumlu bir performans sergiledi.

SANAYİ ÜRETİMİ VE PERAKENDE SATIŞLAR HIZLANDI

Eylül ayında açıklanan ekonomik faaliyet verileri de beklentilerin üzerinde bir performansa işaret etti.

Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 5,5 artarken ağustos ayında kaydedilen yüzde 5,2'lik büyümenin üzerine çıktı. Böylece sanayi üretimindeki artış son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Perakende satışlar ise eylül ayında yıllık yüzde 1,1 yükseldi. Ağustos ayında yüzde 0,4 olan artış oranının hızlanması, tüketici harcamalarında sınırlı toparlanmaya işaret etti.

Bununla birlikte tüketim tarafındaki büyümenin sanayi üretimine kıyasla düşük kalması, Çin ekonomisinde iç talebin henüz güçlü bir toparlanma sergilemediğini gösterdi.

GAYRİMENKULDE YÜZDE 20,6'LIK SERT DÜŞÜŞ

Çin ekonomisinde büyümenin hızlanmasına rağmen gayrimenkul sektöründeki daralma devam etti.

2026'nın ocak-eylül döneminde gayrimenkul yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 azaldı. Ocak-ağustos döneminde yüzde 19,9 olan düşüşün derinleşmesi, konut sektöründeki sorunların sürdüğünü gösterdi.

Aynı dönemde sabit sermaye yatırımları yüzde 7,2, altyapı yatırımları ise yüzde 4,2 geriledi.

Gayrimenkul sektöründeki zayıflık, Çin'in büyümesini ihracat ve sanayi üretimine daha bağımlı hale getiren unsurlar arasında yer alıyor.

ÇİN'İN İHRACATINDA GÜÇLÜ ARTIŞ

Çin ekonomisinde büyümeyi destekleyen en önemli unsurlardan biri ihracat oldu.

Eylül ayında ihracat yıllık yüzde 29,6, ithalat ise yüzde 24,6 arttı. Yılın ilk dokuz ayında ihracat yüzde 16,4 büyürken ithalattaki artış yüzde 22,3 olarak gerçekleşti.

Yüksek teknolojili üretimdeki büyüme de sürdü. İlk dokuz ayda yüksek teknoloji imalatının katma değeri yüzde 14,3 artarken ekipman imalatında büyüme yüzde 10,2 oldu.

ÇİN VERİLERİ KÜRESEL PİYASALARI NASIL ETKİLEYEBİLİR?

Çin'den gelen beklenti üzerindeki büyüme ve sanayi üretimi verileri, küresel ekonomik faaliyet açısından olumlu sinyal verdi.

Özellikle dünyanın en büyük sanayi ve emtia tüketicilerinden biri olan Çin'de üretimin hızlanması, bakır, demir cevheri ve diğer endüstriyel metallere yönelik talep beklentilerini destekleyebilir.

Ancak gayrimenkul yatırımlarındaki sert daralma, inşaat sektörüne bağlı emtia talebinin toparlanmasını sınırlayabilir.

Beklentileri aşan büyüme rakamları, Çin yönetiminin kısa vadede geniş kapsamlı ekonomik teşvik açıklama ihtiyacını da azaltabilir. Bu nedenle verilerin piyasalar üzerindeki etkisi yalnızca büyüme rakamına değil, iç talep ve yatırımların önümüzdeki aylardaki seyrine de bağlı olacak.