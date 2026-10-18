Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın merak ettiği doğal gaz fiyatlarına ilişkin açıklama geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ekim ve kasım aylarında doğal gaz fiyatlarında değişiklik planlamadıklarını duyurdu. Bayraktar, elektrik faturalarındaki devlet desteği için 2027 yılında yeni bir tüketim sınırı belirlenebileceğini de açıkladı.

Kanal 7 canlı yayınında Mehmet Acet'in sorularını yanıtlayan Bakan Bayraktar, doğal gaz fiyatlarından elektrik faturalarına, Karadeniz'deki enerji üretiminden yeni petrol keşiflerine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

DOĞAL GAZA EKİM VE KASIM AYLARINDA ZAM GELECEK Mİ?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gaz fiyatlarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Şu anda planladığımız bir fiyat değişikliği yok ama gelişmeleri, bütçe durumunu takip ediyoruz. Şu an için ekim ve kasım ayında böyle bir düzenleme planımız yok"

Böylece Bakanlık tarafından ekim ve kasım ayları için doğal gaz fiyatlarında bir değişiklik planlanmadığı belirtildi.

Ancak Bayraktar, gelişmelerin ve bütçe durumunun takip edildiğini de vurguladı.

ELEKTRİK FATURALARINDA 2027 İÇİN YENİ SINIR GÜNDEMDE

Bakan Bayraktar, elektrik tüketiminde devlet desteğinden yararlanma koşullarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

2025 yılında yıllık 5 bin kilovatsaat olarak uygulanan tüketim sınırının 2026 yılında 4 bin kilovatsaate indirildiğini hatırlatan Bayraktar, 2027 için yeni bir sınır belirleneceğini söyledi.

Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"2025'ten itibaren belli tüketimin üzerinde tüketim yapan, çok tüketen vatandaşlarımızı destek programından çıkardık. Elektrikte bu 2025'te 5 bin kilovatsaat, 2026'da 4 bin kilovatsaate düştü. Şimdi 2027 için yeni bir limit belirleyeceğiz. Bu belki biraz daha 4 bin kilovatsaatin altına düşecek. doğal gazda bunu Nisan 2026'da yaptık."

Yeni sınırın kaç kilovatsaat olacağına ilişkin kesin bir rakam açıklanmadı.

DOĞAL GAZDA YÜZDE 75 FAZLA TÜKETİM AYRINTISI

Doğal gazdaki destek uygulamasını Ankara üzerinden örneklendiren Bayraktar, ekim ayında ortalama hane halkı tüketiminin 100 metreküp olduğunu belirtti.

Ortalamanın yüzde 75 üzerinde tüketim yapan hanelerin destek grubundan çıkarıldığını ifade eden Bayraktar, şu açıklamayı yaptı:

"Örneğin Ankara'yı ele alalım; Ankara'da Ekim ayında ortalama hane halkının tüketimi 100 metreküp. Eğer siz 175 metreküp tüketiyorsanız, yani ortalamanın yüzde 75 fazlasını tüketiyorsanız sizi destek grubundan çıkarıyoruz. Uygulamamız bu şekilde."

Bayraktar, Türkiye'de konutlarda kullanılan doğal gazın bin metreküpünün 220 dolar üzerinden fiyatlandırıldığını, Avrupa'da ise bu fiyatın 1.000 dolar seviyesinde olduğunu belirtti.

Mevcut doğal gaz fiyatlarıyla sübvansiyon oranının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu ifade etti.

DOĞAL GAZ DEPOLARI YÜZDE 100 DOLULUKLA KIŞA HAZIRLANDI

Türkiye'nin doğal gaz depolarının temmuz ayı itibarıyla yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştığını açıklayan Bayraktar, kış öncesinde gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Bayraktar, "Şu anda depolarımız dolu bir şekilde kışa giriyoruz, her zaman olduğu gibi. Hatta bu sene çok öncesinden, Temmuz ayı itibariyle bizim doğal gaz depolarımız yüzde 100 doluluktaydı. Her türlü tedbirimizi alıyoruz." ifadelerini kullandı.

2027'DE 8 MİLYON HANEYE YERLİ DOĞAL GAZ HEDEFİ

Karadeniz'deki doğal gaz üretimine ilişkin bilgi veren Bayraktar, Osman Gazi yüzer üretim platformunun üretimi günlük 20 milyon metreküpe çıkaracağını açıkladı.

Platformun 21 ayrı modülden oluştuğunu belirten Bayraktar, işlenen doğal gazın deniz tabanındaki borularla 170 kilometre uzaklıktaki Filyos'a taşınacağını söyledi.

Bayraktar'ın açıklamasına göre Osman Gazi platformu, 2027 yılından itibaren bugünkü fiyatlarla günlük 10 milyon dolar, yıllık 3,5-3,6 milyar dolar değerinde doğal gaz üretimi gerçekleştirecek.

Halihazırda 4 milyon hanenin yerli doğal gaz kullandığını belirten Bayraktar, bu sayının 8 milyona çıkacağını ve platformun 20 yıl boyunca üretim yapacağını ifade etti.

2028'DE 45 MİLYON METREKÜP ÜRETİM HEDEFİ

Osman Gazi'nin ardından ikinci bir yüzer üretim platformunun daha devreye alınacağını açıklayan Bayraktar, platformun Aralık 2027'de Türkiye'ye hareket etmesinin ve 2028'in ilk çeyreğinde ülkeye ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Yeni platformla günlük 25 milyon metreküp ilave üretim hedeflendiğini belirten Bayraktar, toplam üretimin 45 milyon metreküpe ulaşmasının amaçlandığını açıkladı.

Bayraktar, 2028'den itibaren Türkiye'deki her dört haneden üçünün yerli doğalgaz kullanmasının hedeflendiğini bildirdi.

GABAR'DA GÜNLÜK PETROL ÜRETİMİ 84 BİN VARİLE ULAŞTI

Gabar'da günlük petrol üretiminin 84 bin varile ulaştığını açıklayan Bayraktar, bölgede 100 bin varilin üzerinde üretim potansiyeli bulunduğunu belirtti.

Gabar'ın batısında yeni rezervler keşfetmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bayraktar, rezerv miktarlarının henüz teyit edilmediğini söyledi.

Adıyaman'da ise yeni keşiflerle günlük üretimin yaklaşık yüzde 50 artırılarak 15 bin varile çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.

AKKUYU'DA YIL BİTMEDEN YAKIT YÜKLEME HEDEFİ

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci reaktöründe çalışmaların son aşamaya yaklaştığını belirten Bayraktar, 1.090 ayrı testin yürütüldüğünü açıkladı.

2026 yılı sona ermeden yakıt yüklenerek santralin çalışmaya başlamasının hedeflendiğini söyleyen Bayraktar, tüm reaktörlerin devreye girmesiyle Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unun Akkuyu'dan karşılanacağını belirtti.

Sinop ve Trakya'daki nükleer enerji projeleri için Güney Kore, Kanada, Çin ve Rusya ile müzakerelerin devam ettiğini de bildirdi.

2040 İÇİN 20 MİLYON ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇ HEDEFİ

Türkiye'nin 2040 yılına yönelik yeni enerji mimarisinin kasım ayının başında açıklanacağını belirten Bayraktar, elektrifikasyonun bu planın merkezinde yer alacağını söyledi.

Ulaştırmada elektrikleşme oranının şu anda binde 5 olduğunu ifade eden Bayraktar, 2040 yılında Türkiye yollarında yaklaşık 17 ila 20 milyon elektrikli ve hibrit aracın bulunmasının hedeflendiğini açıkladı.