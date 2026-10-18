Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Ahmet Yaşar, sigorta sektörü ve bireysel emeklilik sistemine (BES) ilişkin son günlerde gündeme gelen iddialara sert tepki gösterdi. Sel hasarları nedeniyle üç sigorta şirketinin iflas ettiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirten Yaşar, sigorta ve bireysel emeklilik sistemine duyulan güvenin zedelenmesinin Türkiye'nin ekonomik dayanıklılığı açısından risk oluşturduğunu vurguladı.

3 SİGORTA ŞİRKETİNİN İFLAS ETTİĞİ İDDİASINA YANIT

TSB Başkanı Ahmet Yaşar, sigorta sektörü ve bireysel emeklilik sistemi hakkında kamuoyunda dezenformasyona yol açan açıklama ve paylaşımları yakından takip ettiklerini bildirdi.

Sel hasarları nedeniyle üç sigorta şirketinin iflas ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Yaşar, bu tür açıklamalarla vatandaşların güveninin zedelenmeye çalışılmasını kabul edemeyeceklerini ifade etti.

Bazı sigorta şirketlerinin sermayedarlarına ilişkin gelişmelerin, söz konusu şirketlerin mali yapıları, sigortacılık faaliyetleri ve sigortalılarına karşı yükümlülükleriyle doğrudan özdeşleştirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Yaşar, bu konuların ilgili mevzuat ile düzenleyici otoritenin gözetim ve denetimi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ İÇİN GÜVEN VURGUSU

Düzenleyici ve denetleyici otorite tarafından alınan kararların maksadını aşan yorumlarla çarpıtıldığını belirten Yaşar, münferit gelişmeler üzerinden yapılan eksik, yanıltıcı veya mesnetsiz değerlendirmelerin kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini ifade etti.

Bu tür değerlendirmelerin vatandaşların sigorta ve bireysel emeklilik sistemine duyduğu güveni de hedef aldığını kaydetti.

Bireysel emeklilik sisteminin güçlü gözetim ve denetim mekanizmalarına sahip olduğunu belirten Yaşar, sistemin milyonlarca vatandaşın birikimlerini geleceğe taşıdığını ve Türkiye'nin uzun vadeli tasarruflarına katkı sağladığını vurguladı.

"ÖNCELİĞİMİZ HASARLARIN HIZLA TESPİT EDİLMESİ"

Artan risklere karşı sigorta güvencesinin önemine işaret eden Yaşar, ekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesi gerektiğini uzun süredir dile getirdiklerini belirtti.

Sigorta Haftası boyunca "Dört Element. Tek Güvence." yaklaşımıyla oluşturulmaya çalışılan farkındalığın öneminin yaşanan sel felaketiyle bir kez daha ortaya çıktığını ifade etti.

Sel ve su baskınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yaşar, sigorta sektörünün acenteleri, eksperleri ve tüm paydaşlarıyla sahada olduğunu bildirdi.

Yaşar, hasarların karşılanmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Önceliğimiz, hasarların hızla tespit edilmesi ve poliçe kapsamındaki zararların en kısa sürede karşılanmasıdır"

"SİGORTAYA DUYULAN GÜVENİ ZAYIFLATMAK ULUSAL GÜVENLİK RİSKİDİR"

Asılsız ve mesnetsiz iddialarla vatandaşların sigorta ve bireysel emeklilik sistemine duyduğu güvenin sarsılmaya çalışılmasının yalnızca sektöre değil, Türkiye'nin ekonomik dayanıklılığına da zarar verdiğini vurgulayan Yaşar, güvenin korunması gerektiğini belirtti.

Vatandaşların daha fazla güvenceye kavuşmasının sağlanması ve ülkenin kaynaklarının risklere karşı daha etkin ve doğru kullanılması gerektiğine işaret eden Yaşar, şu değerlendirmede bulundu:

"Çünkü risklerin giderek arttığı bir dünyada, sigortaya duyulan güveni zayıflatmaya çalışmak da başlı başına bir ulusal güvenlik riskidir"

TSB VE SEDDK EŞ GÜDÜM İÇİNDE ÇALIŞACAK

Türkiye Sigorta Birliği olarak Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ile eş güdüm içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirten Yaşar, vatandaşların haklarını, birikimlerini ve sektörün itibarını korumaya kararlı olduklarını vurguladı.

(EKONOMİM)