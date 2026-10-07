Şirket tarafından yapılan açıklamada, 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla hazırlanan en güncel finansal kayıtlar incelendiğinde, tasfiyeye konu olan 131 fon arasında Türkiye Sigorta’ya ait herhangi bir bakiyenin bulunmadığı bildirildi.

HERHANGİ BİR HİSSE SENEDİ YOK

Geri alım programına da değinilen açıklamada, 17 Şubat 2026 tarihinde KAP üzerinden ilan edildiği üzere şirketin pay geri alım sürecinin daha önce sonlandırıldığı hatırlatıldı.

Güncel durumda şirket bilançosunda, geri alınan 141.401.116,58 adet TURSG payı haricinde herhangi bir hisse senedi taşınmadığı vurgulandı.

Türkiye Sigorta, konuya ilişkin kamuoyunu ilgilendirecek yeni gelişmeler yaşanması halinde gerekli bilgilendirmelerin yine KAP üzerinden şeffaflıkla yapılacağını bildirdi.