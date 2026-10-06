AA muhabirinin aldığı bilgiye göre sermaye piyasalarını sarsan fon krizinin ardından etkilenen yatırımcıların alacaklarının tahsili ve sorunlu fonların tasfiyesine ilişkin hazırlanan yasal düzenlemede sona gelindi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatında önemli değişiklikler içeren taslağın, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması ve en geç önümüzdeki hafta başında TBMM Başkanlığı’na sevk edilmesi bekleniyor.

ÖNCELİK KÜÇÜK YATIRIMCIDA: ÖDEMELER BU AY BAŞLIYOR

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre krizden etkilenen toplam tekil yatırımcı sayısı 455 bin 578 olarak kaydedildi. Hazırlanan taslak uyarınca süreç şu şekilde işleyecek:

• 1 Milyon TL Altı Bakiyeler: Toplam kitlenin yaklaşık 350 binini oluşturan küçük yatırımcılara öncelik tanınacak. Bu gruptaki hak sahiplerinin ödemeleri ara ödeme yöntemiyle bu ay içinde peyderpey başlatılacak.

• 1 Milyon TL Üzeri Bakiyeler: Portföyü 1 milyon liranın üzerinde olan yatırımcıların alacakları ise tasfiye sürecinin ilerleyen aşamalarında karşılanacak.

ANAPARA VE ENFLASYON FARKI ÖDENECEK, KAMU KAYNAĞI KULLANILMAYACAK

Uzlaşılan taslak çerçevesinde yatırımcılara yalnızca yatırdıkları anapara değil, paranın değer kaybını telafi edecek enflasyon farkı da yansıtılacak.

AK Parti kurmayları, geri ödeme modelinde kesinlikle kamu kaynağı kullanılmayacağının altını çizdi. Finansman, tasfiye edilen fonların bünyesindeki menkul kıymetler, taşınmazlar ile sorumluların şahsi mal varlıklarının nakde dönüştürülmesiyle sağlanacak. Hak sahiplerine nakit transferleri ise Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Soruşturmada Son Durum: 85 Tutuklama ve Gönüllü İadeler

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen adli soruşturmaya ilişkin son verileri paylaştı. Soruşturma kapsamında:

• 207 kişi hakkında işlem yapıldı.

• 85 şüpheli tutuklandı ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konuldu.

• Haksız kazançların iadesi amacıyla TMSF bünyesinde oluşturulan hesaplara şu ana kadar 5 kişi gönüllü iade gerçekleştirdi.

SÜRECİ FON KOORDİNASYON KURULU YÖNETECEK

SPK'nin 17 Eylül’de 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar vermesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi yönetimi toplanmıştı.

Alınan kararlar doğrultusunda, tasfiye sürecini yönetmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Devlet Denetleme Kurulu (DDK) da fon işlemlerini incelemek üzere görevlendirilirken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın konuya ilişkin TBMM'yi bilgilendirmesi bekleniyor.