Kamuoyunda geniş yankı uyandıran fon krizinde, fonlar patlamadan hemen önce 2 milyar liralık getirisini çektiği tespit edilen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, geçen 20 günlük sürecin ardından ilk somut adımı attı.

Savcılık belgelerine yansıyan bilgilere göre Kaya, 1 milyar 860 milyon lirayı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde açılan "gönüllü iade" hesaplarına aktardı.

Parayı 7 ayrı bankaya böldüğü tespit edilen Kaya'nın iade adımı sonrasında, kamuoyunda "geçen süre içinde elde edilen faiz geliri" ve "etkin pişmanlık" şartları tartışılmaya başlandı.

20 GÜNLÜK FAİZ GELİRİ 1.175 ASGARİ ÜCRETE DENK GELİYOR

Kaya’nın bankalara yatırdığı yüksek tutarın 20 gün boyunca getirdiği nemalandırma hesabı sosyal medyanın ve finans çevrelerinin odağına yerleşti. Yıllık yüzde 40 faiz oranı baz alınarak yapılan finansal hesaplamalara göre:

• 20 Günlük Net Faiz Tutarı: 1 milyar 860 milyon liranın 20 günlük net faiz getirisi yaklaşık 33 milyon TL olarak hesaplanıyor.

• Asgari Ücret Karşılığı: Elde edilen bu 20 günlük faiz getirisi, yaklaşık 1.175 asgari ücretlinin aylık net maaşına denk geliyor.

SADECE ANAPARAYI ÖDEMEK ETKİN PİŞMANLIK İÇİN YETERLİ Mİ?

Sorumlu makamlarca açılan soruşturma süreci takip edilirken, uzmanlar sadece çekilen paranın iade edilmesinin hukuki açıdan tek başına yeterli olmadığını vurguluyor.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPK) 107/1 ve 107/3 maddelerinde düzenlenen "Etkin Pişmanlık" hükümlerine göre; hakkında suç duyurusu kararı bulunan kişilerin bu haktan yararlanabilmesi için yalnızca elde edilen ana geliri değil, elde edilen gelirin iki katını ödemeleri gerekiyor.

SPK MEVZUATINA GÖRE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

• İki Katı Ödeme Şartı: Kanun uyarınca etkin pişmanlıktan yararlanılabilmesi için iade edilen 1,860 milyar liraya ek olarak bir o kadar daha (elde edilen gelirin 2 katı) ödeme yapılması şart koşuluyor.

• 15 Günlük Yasal Süre: Kurul kararının tebliğ edilmesinden itibaren kişilerin 15 gün içinde belirlenen tutarı tamamlaması ve ilgili dekont ile belgeleri SPK'ya sunması gerekiyor.

• Alt Sınır: Kanunda etkin pişmanlık kapsamında ödenecek tutarın hiçbir koşulda 500 bin liranın altında olamayacağı hükme bağlanmış durumda.

Önümüzdeki günlerde soruşturmanın seyri ve SPK'nın konuyla ilgili alacağı nihayi karar yakından takip ediliyor.

Kaynak: Haber Hürriyeti