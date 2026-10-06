Fon soruşturmasında günlerdir gündemden düşmeyen eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin TMSF'ye iade ettiği tutar belli oldu. Kaya çifti, yatırımlarındaki ana parayı iade kapsamı dışında tutarken, ana para dışında kalan 1 milyar 860 milyon TL'yi TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına aktardı.

TMSF'YE 1 MİLYAR 860 MİLYON TL İADE EDİLDİ

Fon soruşturması kapsamında hesapları dondurulan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda başvuruda bulundu.

Kaya çiftinin 5 Ekim'de yatırımlarının ana para dışında kalan bölümünü TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına gönderdiği açıklanmış ancak ilk etapta tutar paylaşılmamıştı. Yeni bilgilere göre iade edilen rakam 1 milyar 860 milyon TL oldu.

ANA PARA İADE EDİLMEDİ, KAZANÇ KISMI AKTARILDI

İade işleminin kapsamı da netleşti. Kaya çiftinin yatırımlarda kullandığı ana para iade kapsamının dışında bırakılırken, ana para dışında kalan tutar TMSF hesabına gönderildi.

İade edilmesi gereken tutarın TMSF bünyesindeki Birleşik Fon Bank tarafından yapılan hesaplamayla belirlendiği bildirildi. Böylece çiftin TMSF'ye aktaracağı rakam 1 milyar 860 milyon TL olarak hesaplandı.

HESAPLARDAKİ TEDBİR İADE İÇİN KALDIRILDI

Kaya çiftinin hesaplarında soruşturma nedeniyle uygulanan tedbir de para transferinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olarak kaldırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen izin yalnızca TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına yapılacak ödemeyi kapsadı. Soruşturma kapsamında 7 farklı bankaya, hesaplarda bulunan ilgili tutarların Birleşik Fon Bankası'na gönderilmesi için yazı gönderildiği belirtildi.