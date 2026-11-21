İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında başsavcılık tarafından ilgili kurumlara yazı gönderildi.

Gönderilen yazıda, belirlenen 108 kişinin mal varlıkları üzerinde herhangi bir işlem yapmak istemeleri halinde durumun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilmesi talep edildi.

Böylece soruşturma kapsamında söz konusu kişilerin mal varlıklarına ilişkin işlemlerin ilgili kurumlar aracılığıyla takip edilmesi istendi.