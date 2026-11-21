İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2027 bütçesi kapsamında öğrencilere yönelik yeni ulaşım desteğini duyurdu. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın açıkladığı düzenlemeye göre, aylık öğrenci abonmanı bulunan öğrenciler toplu taşıma araçlarına her binişlerinde 1 TL ödeyecek. Uygulamanın yürürlüğe gireceği tarih ise henüz açıklanmadı.

ÖĞRENCİLERE TOPLU ULAŞIMDA 1 TL DÖNEMİ

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, belediyenin 2027 yılı bütçesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğrencilere yönelik ulaşım desteğinin ayrıntılarını paylaştı.

Aslan, açıklamasında, "2027 bütçesinde neler yapacağımızı anlatıyoruz. Abonmanı olan öğrencilerimize her binişi 1 TL yapacağız." ifadelerini kullandı.

Düzenlemeyle birlikte aylık öğrenci abonmanı bulunanların toplu ulaşım giderlerinin azaltılması hedefleniyor. Yeni uygulama kapsamında öğrenciler, her biniş için yalnızca 1 TL ödeyecek.

ÖĞRENCİ ABONMANI 653 TL

İstanbul'da mevcut tarifeye göre aylık öğrenci abonmanı 200 geçiş hakkı sunuyor ve 653 TL'den satılıyor.

Aylık tam Mavi Kart abonmanının ücreti ise 180 geçiş hakkı için 3 bin 628 TL seviyesinde bulunuyor. Mevcut tarifede öğrenci abonmanı ile tam abonman arasındaki fiyat farkı 2 bin 975 TL'ye ulaşıyor.

UYGULAMANIN BAŞLANGIÇ TARİHİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

İBB'nin 2027 bütçesi kapsamında duyurulan 1 TL'lik biniş uygulamasının hangi tarihte yürürlüğe gireceği henüz açıklanmadı.

Öte yandan mevcut öğrenci abonman ücretinde değişiklik yapılıp yapılmayacağı ve yeni ödeme sisteminin nasıl uygulanacağı konusunda da ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Uygulamaya ilişkin takvimin önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.