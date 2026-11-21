Küresel petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Motorinin litre fiyatına 6 lira 58 kuruşluk indirim, 19 Kasım Perşembe gününü 20 Kasım Cuma gününe bağlayan gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

Benzinin litre fiyatında ise 1 lira 86 kuruşluk indirim 21 Kasım Cumartesi gününden itibaren geçerli oldu.

İndirimlerin ardından araç sahipleri güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını araştırmaya başladı.

21 KASIM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

21 Kasım 2026 Cumartesi günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 68,40 TL

Motorin: 88,80 TL

LPG: 50,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 68,20 TL

Motorin: 88,70 TL

LPG: 50,10 TL

Ankara

Benzin: 69,40 TL

Motorin: 89,90 TL

LPG: 50,79 TL

İzmir

Benzin: 69,60 TL

Motorin: 90,20 TL

LPG: 50,70 TL

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