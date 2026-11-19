Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Motorinin litre fiyatına 19 Kasım'ı 20 Kasım'a bağlayan gece yarısından itibaren 6 lira 58 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Küresel piyasalarda petrol ve akaryakıt ürün fiyatlarındaki gerilemenin sürmesi halinde benzinde de yeni bir indirim gündeme gelebilir. Peki, benzin, motorin ve LPG fiyatları bugün ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.

MOTORİNE 6 LİRA 58 KURUŞ İNDİRİM GELİYOR

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya paylaşımında sektör kaynaklarından aldığı bilgilere dayanarak motorin fiyatlarında 6 TL 58 kuruş indirim beklendiğini duyurdu.

Aydilek, "Motorine, bu gece yarısı 6 TL 58 kuruş indirim bekleniyor. Sektör kaynakları, küresel piyasalarda motorinin ve benzinin ton fiyatlarının düşmeye devam ettiğini belirterek, "Bu düşüş sürerse motorinin ardından benzine yeni bir indirim de gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.

19 KASIM 2026 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 71,30 TL

Motorin: 95,30 TL

LPG: 50,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 71,10 TL

Motorin: 95,20 TL

LPG: 50,10 TL

Ankara

Benzin: 72,30 TL

Motorin: 96,40 TL

LPG: 50,79 TL

İzmir

Benzin: 72,50 TL

Motorin: 96,70 TL

LPG: 50,70 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası petrol ve rafine ürün fiyatları, dolar/TL kuru, vergiler ve dağıtım maliyetleri etkili oluyor.

Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ile döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansıyabiliyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatları şehir, dağıtım şirketi ve istasyona göre farklılık gösterebiliyor.