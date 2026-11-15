Küresel petrol piyasalarındaki fiyat değişimleri, döviz kurundaki dalgalanmalar ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemeleri, benzin, motorin ve LPG fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

15 Kasım 2026 Pazar günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorin fiyatları 95 TL'nin üzerinde seyrederken, benzin fiyatları 71-72,40 TL aralığında bulunuyor.

Araç sahipleri ise "Benzin litre fiyatı ne kadar?", "Motorin kaç TL oldu?" ve "LPG fiyatları bugün ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.

15 KASIM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 71,20 TL

Motorin litre fiyatı: 95,20 TL

LPG litre fiyatı: 50,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 71,00 TL

Motorin litre fiyatı: 95,00 TL

LPG litre fiyatı: 50,10 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 72,20 TL

Motorin litre fiyatı: 96,30 TL

LPG litre fiyatı: 50,79 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 72,40 TL

Motorin litre fiyatı: 96,60 TL

LPG litre fiyatı: 50,70 TL

Akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketleri ve istasyonların bulunduğu bölgelere göre farklılık gösterebiliyor.