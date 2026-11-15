Astor Enerji (ASTOR) hisselerinde 9-13 Kasım 2026 haftasının aracı kurum dağılımı dikkat çekti. Ak Yatırım, 7 milyon 745 bin 260 lotluk net alımla alıcılar tarafındaki işlemlerin yüzde 73,48'ini tek başına gerçekleştirdi. Kurumun işlem maliyeti 160,793 TL olurken, satış tarafında 4 milyon lotu aşan net satışla Bank of America ilk sırada yer aldı. İşte ASTOR hissesinde geçen hafta en çok alım ve satım yapan kurumlar.

ASTOR HİSSESİNDE GEÇEN HAFTA EN ÇOK ALIM YAPANLAR

Aracı kurum Net alış (lot) Pay (%) Maliyet (TL) Ak Yatırım 7.745.260 73,48 160,793 QNB Yatırım 523.529 4,97 164,681 Meksa Yatırım 446.466 4,24 178,665 Halk Yatırım 374.093 3,55 165,640 Global Menkul 214.896 2,04 132,671

ASTOR hissesinde geçen hafta en yüksek net alım 7 milyon 745 bin 260 lot ile Ak Yatırım üzerinden gerçekleşti. Kurumun işlem maliyeti 160,793 TL olarak kaydedildi.

Ak Yatırım'ı 523 bin 529 lotla QNB Yatırım ve 446 bin 466 lotla Meksa Yatırım takip etti.

ASTOR HİSSESİNDE GEÇEN HAFTA EN ÇOK SATIŞ YAPANLAR

Aracı kurum Net satış (lot) Pay (%) Maliyet (TL) Bank of America 4.014.581 38,09 165,795 HSBC 2.926.144 27,76 159,401 TEB 1.376.431 13,06 157,742 Yapı Kredi Yatırım 653.538 6,20 176,385 Garanti BBVA Yatırım 410.767 3,90 163,217

ASTOR hisselerinde satış tarafında 4 milyon 14 bin 581 lotla Bank of America ilk sırada yer aldı. Kurumun işlem maliyeti 165,795 TL oldu.

Bank of America'yı 2 milyon 926 bin 144 lotla HSBC ve 1 milyon 376 bin 431 lotla TEB takip etti.

ASTOR HİSSESİ HAFTAYI NASIL TAMAMLADI?

Astor Enerji (ASTOR) hisseleri, 9-13 Kasım 2026 haftasını yüzde 1,42 değer kazancıyla 163,80 TL seviyesinden tamamladı. Hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen hisse, 12 Kasım'da yüzde 9,99 yükselmesine rağmen haftanın son işlem gününde yüzde 7,56 değer kaybetti.

ASTOR'UN ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BİLANÇOSUNDA NET KÂR SERT GERİLEDİ

Astor Enerji (ASTOR), 2026 yılının ilk 9 ayında 33,62 milyar TL satış geliri ve 1,68 milyar TL net kâr açıkladı. Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16, esas faaliyet kârı yüzde 31 artarken, net kârı yüzde 73 geriledi. ASTOR, yalnızca temmuz-eylül döneminde ise 3,18 milyar TL zarar kaydetti. Şirketin finansal yatırımlarındaki değerleme kayıpları ve enflasyon muhasebesinden kaynaklanan parasal kayıplar, dönem sonucunu olumsuz etkiledi.

ASTOR İÇİN MSCI'DAN ENDEKS DEĞİŞİKLİĞİ KARARI

Küresel endeks sağlayıcısı MSCI, Kasım 2026 dönemine ilişkin endeks gözden geçirme sonuçlarını açıkladı. Karar kapsamında Astor Enerji (ASTOR) ve Sabancı Holding (SAHOL), MSCI Turkey Standart Endeksi'nden çıkarılarak MSCI Turkey Small Cap Endeksi'ne dahil edildi.

Değişiklikler 30 Kasım 2026 seans kapanışından itibaren geçerli olacak. Söz konusu karar, MSCI endekslerini takip eden uluslararası fonların portföy dağılımlarını etkileyebileceği için yatırımcılar tarafından önem taşıyor.

ASTOR TEMETTÜ DAĞITACAK MI? DAĞITTI MI?

Astor Enerji (ASTOR), 2025 yılı kârından hisse başına brüt 2,1911 TL, net 1,8625 TL nakit temettü dağıttı. Şirketin temettü hak kullanım tarihi 15 Ekim 2026 olurken, ödemeler 19 Ekim'de yatırımcıların hesaplarına aktarıldı. ASTOR'un 2026 yılı kârından 2027'de gerçekleştirebileceği yeni temettü dağıtımına ilişkin ise henüz resmi bir karar açıklanmadı.

Not: Veriler aracı kurumlar üzerinden gerçekleşen net işlemleri göstermektedir. İşlemlerin tamamının ilgili kurumların kendi portföylerine ait olduğu anlamına gelmemektedir.

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