Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 13 Kasım 2026 tarihli ve 2026/80 sayılı haftalık bülteninde, kredili sermaye piyasası işlemlerine yönelik düzenlemenin süresinin uzatıldığı duyuruldu.

Kurulun 83/1985 sayılı kararı kapsamında, Borsa İstanbul piyasalarında yaşanan gelişmeler dikkate alınarak kredili işlemlerde özkaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbirin yıl sonuna kadar devam etmesine karar verildi.

KREDİLİ İŞLEMLERDE ESNEKLİK 31 ARALIK'A KADAR DEVAM EDECEK

SPK'nın açıklamasına göre, daha önce 27 Ekim 2026 tarihli ve 76/1918 sayılı Kurul Kararı ile uygulamaya alınan düzenleme, 30 Ekim 2026 tarihli ve 2026/78 sayılı bültende kamuoyuna duyurulmuştu.

13 Kasım'da alınan yeni kararla birlikte söz konusu tedbirin uygulama süresi uzatıldı.

Buna göre, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince özkaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbir, 31 Aralık 2026 Perşembe günü seans sonuna kadar geçerli olacak.

SPK KARARININ GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Kurul, düzenlemenin süresinin uzatılmasında Borsa İstanbul piyasalarında yaşanan gelişmelerin dikkate alındığını belirtti.

Kararın, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf ve istikrarlı bir ortamda işlemesinin sağlanması amacıyla alındığı ifade edildi.

Ayrıca yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasının da kararın temel gerekçeleri arasında bulunduğu vurgulandı.

KREDİLİ İŞLEM YAPAN YATIRIMCILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak oranı, yatırımcının kredili pozisyonunu sürdürmesi açısından önem taşıyor.

SPK'nın son kararıyla mevcut özkaynak oranı esnekliğinin uygulanmasına yıl sonuna kadar devam edilecek. Böylece daha önce yürürlüğe alınan tedbir, yeni bir süre uzatımıyla 31 Aralık 2026 seans sonuna kadar korunmuş olacak.

Kurulun 13 Kasım tarihli duyurusunda yeni bir özkaynak oranı belirlenmezken mevcut uygulamanın süresinin uzatıldığı bildirildi.