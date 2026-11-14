Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'da işlem gören Plastikkart (PKART) ve Flap Kongre'nin (FLAP) bedelsiz sermaye artırımlarını onayladı. PKART yüzde 1.218,68, FLAP ise yüzde 326,67 oranında bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek. Peki, 100 ve 1.000 lot hissesi bulunan yatırımcılar kaç lot bedelsiz pay alacak? İşte iki şirketin sermaye artırımı detayları ve yatırımcıların hesaplarına geçecek teorik lot miktarları.

PKART'A YÜZDE 1.218,68 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI ONAYI

SPK'nın onay verdiği şirketlerden Plastikkart (PKART), mevcut sermayesini 22 milyon 750 bin TL'den 300 milyon TL'ye çıkaracak.

Şirketin sermayesine 277 milyon 250 bin TL ilave edilecek. Artırımın tamamı iç kaynaklardan karşılanacak.

Böylece Plastikkart'ın bedelsiz sermaye artırımı oranı yüzde 1.218,68 olacak.

Onaylanan artırım sonucunda şirketin sermayesi mevcut seviyesinin yaklaşık 13,19 katına ulaşacak.

FLAP'A YÜZDE 326,67 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI ONAYI

Kurulun onay verdiği diğer şirket Flap Kongre (FLAP) oldu.

Şirketin 93 milyon 750 bin TL olan mevcut sermayesi, 306 milyon 250 bin TL artırılarak 400 milyon TL'ye yükseltilecek.

Sermaye artırımının tamamı iç kaynaklardan karşılanırken bedelsiz sermaye artırımı oranı yüzde 326,67 olarak hesaplandı.

Böylece şirketin sermayesi mevcut seviyesinin yaklaşık 4,27 katına çıkacak.

Şirket Mevcut sermaye Yeni sermaye Bedelsiz oranı PKART 22,75 milyon TL 300 milyon TL %1.218,68 FLAP 93,75 milyon TL 400 milyon TL %326,67

Her iki şirketin sermaye artırımı da iç kaynaklardan gerçekleştirilecek ve ortaklardan nakit ödeme talep edilmeyecek.

PKART VE FLAP BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI: KAÇ LOT HİSSE VERİLECEK?

SPK'nın onayladığı bedelsiz sermaye artırımları sonrasında PKART ve FLAP yatırımcılarının sahip oldukları pay adetleri artacak.

PKART yüzde 1.218,68 bedelsiz sermaye artırımı

Mevcut lot İlave bedelsiz lot Yeni toplam 100 1.218,68 1.318,68 500 6.093,41 6.593,41 1.000 12.186,81 13.186,81

Buna göre, PKART hissesinde 100 lotu bulunan bir yatırımcı teorik olarak yaklaşık 1.218,68 lot ilave bedelsiz pay alma hakkına sahip olacak.

FLAP yüzde 326,67 bedelsiz sermaye artırımı

Mevcut lot İlave bedelsiz lot Yeni toplam 100 326,67 426,67 500 1.633,33 2.133,33 1.000 3.266,67 4.266,67

FLAP hissesinde 100 lotu bulunan bir yatırımcının ise teorik olarak yaklaşık 326,67 lot ilave bedelsiz pay alma hakkı oluşacak.

Hesaplamalar onaylanan sermaye artırımı tutarları üzerinden yapılmış olup küsuratlar iki ondalık basamağa yuvarlanmıştır. Kesirli payların işlenmesi ve kesin hak kullanım detayları şirketlerin KAP açıklamalarıyla netleşecek.

Bedelsiz sermaye artırımı sonucunda yatırımcıların pay adetleri artarken hisse fiyatında teorik düzeltme yapılacağından işlem tek başına portföy değerini artırmayacak.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI YATIRIMCILARI NASIL ETKİLER?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin iç kaynaklarında bulunan tutarların sermayeye eklenmesi yoluyla gerçekleştiriliyor. Bu işlemde mevcut ortaklar, sahip oldukları paylar oranında ilave hisse alıyor.

Bedelsiz sermaye artırımı sonrasında yatırımcıların elindeki hisse adedi artarken hisse fiyatında teorik olarak aynı oranda aşağı yönlü düzeltme gerçekleşiyor.

Dolayısıyla bedelsiz sermaye artırımı, tek başına yatırımcının portföy değerinde artış veya doğrudan kazanç anlamına gelmiyor.

PKART ve FLAP yatırımcıları açısından bir sonraki aşama, şirketlerin hak kullanım tarihlerine ilişkin açıklamaları olacak

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