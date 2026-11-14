Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 13 Kasım 2026 tarihli ve 2026/80 sayılı haftalık bülteninde, borçlanma aracı ihraçlarına ilişkin kararlar açıklandı.

Kurul, YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri AŞ'nin (YEOTK) yurt dışında gerçekleştirmeyi planladığı 300 milyon ABD doları nominal tutarlı tahvil veya finansman bonosu ihracına onay verdi.

YEO TEKNOLOJİ'NİN 300 MİLYON DOLARLIK İHRACINA ONAY

SPK bülteninin "Borçlanma Araçları" bölümünde yer alan karara göre, şirketin ihraç başvurusuna ilişkin detaylar şöyle:

Şirket YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri AŞ Hisse kodu YEOTK İhraç türü Tahvil / Finansman Bonosu Nominal ihraç tavanı 300 milyon ABD doları Satış türü Yurt dışı Onay tarihi 13 Kasım 2026

YEOTK'NİN BORÇLANMA ARACI İHRACI NE ANLAMA GELİYOR?

Tahvil ve finansman bonosu ihracı, şirketlerin yatırımcılardan borçlanarak finansman sağlamasına olanak tanıyan yöntemler arasında yer alıyor.

YEO Teknoloji'nin başvurusunun onaylanması, şirketin 300 milyon dolara kadar nominal tutarda borçlanma aracı ihraç edebilmesinin önünü açıyor.

Ancak SPK tarafından verilen ihraç tavanı onayı, söz konusu tutarın tamamının borçlanıldığı veya şirketin hesabına aktarıldığı anlamına gelmiyor.

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