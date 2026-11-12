Borsa İstanbul'da 12 Kasım 2026 tarihinde 47 hissede özel emir işlemi yapıldı. Toplam işlem hacmi 1,63 milyar TL'yi aşarken THYAO ilk sırada yer aldı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin yüzde 1,24 yükselişle tamamladığı 12 Kasım Perşembe günü, 47 hisse senedinde özel emir yöntemiyle işlemler gerçekleştirildi. Açıklanan verilere göre özel emir işlemlerinin toplam hacmi 1 milyar 637 milyon TL'yi aştı. Günün en yüksek özel emir işlem hacmi Türk Hava Yolları (THYAO) hissesinde görülürken BİM (BIMAS) ve Koç Holding (KCHOL) de öne çıkan hisseler arasında yer aldı.
BORSADA 47 HİSSEDE ÖZEL EMİR İŞLEMİ
Borsa İstanbul'da 12 Kasım 2026 tarihinde 47 farklı hisse senedinde özel emir işlemi gerçekleştirildi. İşlem hacmi bakımından Türk Hava Yolları (THYAO), BİM (BIMAS), Koç Holding (KCHOL), Garanti BBVA (GARAN) ve Tüpraş (TUPRS) ilk sıralarda yer aldı.
Günün en yüksek özel emir işlem hacmi 198 milyon 274 bin 250 TL ile Türk Hava Yolları'nda gerçekleşti. THYAO hissesinde 621 bin lotluk özel emir işlemi yapıldı.
BİM hisselerinde 142 milyon 335 bin 737 TL, Koç Holding hisselerinde ise 105 milyon 110 bin 291 TL tutarında özel emir işlemi kaydedildi.
EN YÜKSEK ÖZEL EMİR İŞLEM HACMİNE SAHİP 10 HİSSE
12 Kasım Perşembe günü özel emir işlem hacmi bakımından öne çıkan hisseler şöyle sıralandı:
|Hisse
|İşlem hacmi (TL)
|THYAO
|198.274.250
|BIMAS
|142.335.737
|KCHOL
|105.110.291
|GARAN
|87.042.817
|TUPRS
|81.766.209
|ISCTR
|73.806.534
|EREGL
|73.758.826
|AKSEN
|71.412.500
|ASTOR
|67.545.450
|AKBNK
|55.975.552
İşlem hacmi bakımından ilk üç sıradaki THYAO, BIMAS ve KCHOL hisselerinde toplam 445 milyon 720 bin 278 TL'lik özel emir işlemi gerçekleştirildi.
12 KASIM'DA ÖZEL EMİR İŞLEMİ YAPILAN HİSSELER
Borsa İstanbul'da 12 Kasım 2026 tarihinde özel emir işlemi gerçekleştirilen 47 hisse, işlem hacimleri ve lot miktarları şöyle:
|Hisse kodu
|İşlem hacmi (TL)
|İşlem adedi (lot)
|AEFES
|14.145.491
|852.138
|AKBNK
|55.975.552
|801.942
|AKSEN
|71.412.500
|1.000.000
|ASELS
|13.306.189
|38.485
|ASTOR
|67.545.450
|381.182
|AYGAZ
|13.875.000
|50.000
|BIMAS
|142.335.737
|369.094
|CEMZY
|11.068.266
|1.381.806
|CITAS
|10.562.220
|10.562.220
|DAPGM
|10.766.186
|3.943.658
|DMRGD
|13.959.884
|1.957.908
|DOHOL
|11.660.913
|685.130
|DSTKF
|12.558.903
|164.815
|EKGYO
|41.370.659
|2.205.259
|ENERY
|11.252.534
|781.426
|ENJSA
|14.054.514
|117.907
|ENKAI
|31.084.906
|377.244
|EREGL
|73.758.826
|2.296.352
|GARAN
|87.042.817
|576.061
|GLYHO
|15.850.000
|1.000.000
|GUBRF
|13.704.163
|48.127
|HEKTS
|13.633.169
|7.926.261
|ISCTR
|73.806.534
|5.426.951
|KCHOL
|105.110.291
|504.368
|KRDMB
|18.210.492
|279.088
|KRDMD
|24.922.783
|641.348
|KTLEV
|30.421.603
|4.513.591
|MGROS
|13.010.790
|27.420
|ODAS
|12.524.083
|2.625.594
|ONCSM
|10.296.475
|97.045
|ORZAX
|10.282.897
|138.397
|OYAKC
|10.596.422
|533.556
|PEKGY
|10.219.440
|7.405.391
|PETKM
|11.055.971
|657.311
|PGSUS
|19.719.795
|125.764
|SASA
|10.612.203
|6.632.627
|SISE
|17.940.902
|495.879
|TAVHL
|14.258.725
|47.450
|TCELL
|41.950.673
|434.722
|THYAO
|198.274.250
|621.000
|TKFEN
|10.600.531
|52.582
|TOASO
|29.359.477
|123.411
|TRALT
|52.845.435
|1.388.477
|TRMET
|22.991.571
|209.395
|TTKOM
|30.985.188
|611.751
|TUPRS
|81.766.209
|229.037
|VAKBN
|24.341.173
|722.290
BORSADA ÖZEL EMİR İŞLEMİ NEDİR?
Özel emir işlemi, alıcı ve satıcının karşılıklı anlaşmasıyla belirlenen fiyat üzerinden gerçekleştirilen işlemleri ifade ediyor. Bu işlemler, hisselerin piyasada o anda oluşan fiyatlarından farklı seviyelerde gerçekleşebiliyor.
Özel emir iletilirken karşı yatırım kuruluşu, işlem miktarı, fiyat, valör ve ilgili sermaye piyasası aracı belirtiliyor. Emir yalnızca işlem yapılmak istenen karşı yatırım kuruluşu tarafından görüntülenebiliyor.
Yüksek tutarlı bazı işlemlerin ardından alıcı veya satıcı taraflar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden pay alım satım bildiriminde bulunabiliyor.
Ancak bildirim yapılmayan işlemlerde alıcı ve satıcının kimliğinin belirlenmesi mümkün olmuyor. Bu nedenle özel emir işlem hacminin yüksek olması, tek başına ilgili hissede belirli bir yatırımcının alım veya satım yaptığı anlamına gelmiyor.
Yatırım tavsiyesi değildir.