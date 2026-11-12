Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin yüzde 1,24 yükselişle tamamladığı 12 Kasım Perşembe günü, 47 hisse senedinde özel emir yöntemiyle işlemler gerçekleştirildi. Açıklanan verilere göre özel emir işlemlerinin toplam hacmi 1 milyar 637 milyon TL'yi aştı. Günün en yüksek özel emir işlem hacmi Türk Hava Yolları (THYAO) hissesinde görülürken BİM (BIMAS) ve Koç Holding (KCHOL) de öne çıkan hisseler arasında yer aldı.

BORSADA 47 HİSSEDE ÖZEL EMİR İŞLEMİ

Borsa İstanbul'da 12 Kasım 2026 tarihinde 47 farklı hisse senedinde özel emir işlemi gerçekleştirildi. İşlem hacmi bakımından Türk Hava Yolları (THYAO), BİM (BIMAS), Koç Holding (KCHOL), Garanti BBVA (GARAN) ve Tüpraş (TUPRS) ilk sıralarda yer aldı.

Günün en yüksek özel emir işlem hacmi 198 milyon 274 bin 250 TL ile Türk Hava Yolları'nda gerçekleşti. THYAO hissesinde 621 bin lotluk özel emir işlemi yapıldı.

BİM hisselerinde 142 milyon 335 bin 737 TL, Koç Holding hisselerinde ise 105 milyon 110 bin 291 TL tutarında özel emir işlemi kaydedildi.

EN YÜKSEK ÖZEL EMİR İŞLEM HACMİNE SAHİP 10 HİSSE

12 Kasım Perşembe günü özel emir işlem hacmi bakımından öne çıkan hisseler şöyle sıralandı:

Hisse İşlem hacmi (TL) THYAO 198.274.250 BIMAS 142.335.737 KCHOL 105.110.291 GARAN 87.042.817 TUPRS 81.766.209 ISCTR 73.806.534 EREGL 73.758.826 AKSEN 71.412.500 ASTOR 67.545.450 AKBNK 55.975.552

İşlem hacmi bakımından ilk üç sıradaki THYAO, BIMAS ve KCHOL hisselerinde toplam 445 milyon 720 bin 278 TL'lik özel emir işlemi gerçekleştirildi.

12 KASIM'DA ÖZEL EMİR İŞLEMİ YAPILAN HİSSELER

Borsa İstanbul'da 12 Kasım 2026 tarihinde özel emir işlemi gerçekleştirilen 47 hisse, işlem hacimleri ve lot miktarları şöyle:

Hisse kodu İşlem hacmi (TL) İşlem adedi (lot) AEFES 14.145.491 852.138 AKBNK 55.975.552 801.942 AKSEN 71.412.500 1.000.000 ASELS 13.306.189 38.485 ASTOR 67.545.450 381.182 AYGAZ 13.875.000 50.000 BIMAS 142.335.737 369.094 CEMZY 11.068.266 1.381.806 CITAS 10.562.220 10.562.220 DAPGM 10.766.186 3.943.658 DMRGD 13.959.884 1.957.908 DOHOL 11.660.913 685.130 DSTKF 12.558.903 164.815 EKGYO 41.370.659 2.205.259 ENERY 11.252.534 781.426 ENJSA 14.054.514 117.907 ENKAI 31.084.906 377.244 EREGL 73.758.826 2.296.352 GARAN 87.042.817 576.061 GLYHO 15.850.000 1.000.000 GUBRF 13.704.163 48.127 HEKTS 13.633.169 7.926.261 ISCTR 73.806.534 5.426.951 KCHOL 105.110.291 504.368 KRDMB 18.210.492 279.088 KRDMD 24.922.783 641.348 KTLEV 30.421.603 4.513.591 MGROS 13.010.790 27.420 ODAS 12.524.083 2.625.594 ONCSM 10.296.475 97.045 ORZAX 10.282.897 138.397 OYAKC 10.596.422 533.556 PEKGY 10.219.440 7.405.391 PETKM 11.055.971 657.311 PGSUS 19.719.795 125.764 SASA 10.612.203 6.632.627 SISE 17.940.902 495.879 TAVHL 14.258.725 47.450 TCELL 41.950.673 434.722 THYAO 198.274.250 621.000 TKFEN 10.600.531 52.582 TOASO 29.359.477 123.411 TRALT 52.845.435 1.388.477 TRMET 22.991.571 209.395 TTKOM 30.985.188 611.751 TUPRS 81.766.209 229.037 VAKBN 24.341.173 722.290

BORSADA ÖZEL EMİR İŞLEMİ NEDİR?

Özel emir işlemi, alıcı ve satıcının karşılıklı anlaşmasıyla belirlenen fiyat üzerinden gerçekleştirilen işlemleri ifade ediyor. Bu işlemler, hisselerin piyasada o anda oluşan fiyatlarından farklı seviyelerde gerçekleşebiliyor.

Özel emir iletilirken karşı yatırım kuruluşu, işlem miktarı, fiyat, valör ve ilgili sermaye piyasası aracı belirtiliyor. Emir yalnızca işlem yapılmak istenen karşı yatırım kuruluşu tarafından görüntülenebiliyor.

Yüksek tutarlı bazı işlemlerin ardından alıcı veya satıcı taraflar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden pay alım satım bildiriminde bulunabiliyor.

Ancak bildirim yapılmayan işlemlerde alıcı ve satıcının kimliğinin belirlenmesi mümkün olmuyor. Bu nedenle özel emir işlem hacminin yüksek olması, tek başına ilgili hissede belirli bir yatırımcının alım veya satım yaptığı anlamına gelmiyor.

Yatırım tavsiyesi değildir.