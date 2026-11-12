Bank of America Corporation, Borsa İstanbul'da işlem gören üç şirketteki pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama yaptı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen bildirimlere göre bankanın kontrolündeki Merrill Lynch International, 10 Kasım 2026 tarihinde Dünya Holding (DUNYH), Frigo-Pak Gıda (FRIGO) ve ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (ICUGS) hisselerinde işlem gerçekleştirdi. İşlemler sonucunda DUNYH'de net 466 bin 222 lot alım, FRIGO ve ICUGS hisselerinde ise toplam 4 milyon 472 bin 187 lot net satış yapıldı.

Hisse Alış (Lot) Satış (Lot) Net İşlem DUNYH 677.780 211.558 +466.222 FRIGO 3.600.149 5.493.751 -1.893.602 ICUGS 11.660.144 14.238.729 -2.578.585

BANK OF AMERICA'DAN DUNYH HİSSELERİNDE ALIM

Bank of America Corporation tarafından yapılan açıklamaya göre Merrill Lynch International, 10 Kasım'da Dünya Holding (DUNYH) hisselerinde 11,60-11,84 TL fiyat aralığından işlem gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 677.780 lot alış ve 211.558 lot satış yapıldı.

İşlemler sonucunda 466.222 lot net alım gerçekleşti.

Net alımın ardından Bank of America'nın dolaylı pay sahipliği oranı yüzde 2,134'ten yüzde 3,403'e yükseldi.

BANK OF AMERICA FRIGO HİSSELERİNDE SATIŞ YAPTI

Bank of America'nın bir diğer işlemi Frigo-Pak Gıda (FRIGO) hisselerinde gerçekleşti.

Merrill Lynch International, 10 Kasım tarihinde FRIGO hisselerinde 2,17-2,19 TL fiyat aralığından 3.600.149 lot alış ve 5.493.751 lot satış gerçekleştirdi.

Böylece hissede 1.893.602 lot net satış yapıldı.

İşlemlerin ardından Bank of America'nın şirketteki dolaylı pay oranı yüzde 3,091'den yüzde 2,868'e geriledi.

ICUGS HİSSELERİNDE 2,57 MİLYON LOT NET SATIŞ

Bank of America Corporation'ın pay alım satım işlemi gerçekleştirdiği bir diğer şirket ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (ICUGS) oldu.

Merrill Lynch International tarafından 10 Kasım tarihinde ICUGS hisselerinde 1,22-1,25 TL fiyat aralığından 11.660.144 lot alış ve 14.238.729 lot satış işlemi gerçekleştirildi.

Böylece 2.578.585 lot net satış yapıldı.

Satış işlemlerinin ardından Bank of America'nın şirketteki dolaylı pay sahipliği yüzde 3,273'ten yüzde 2,531'e geriledi.

Üç şirketteki işlemler değerlendirildiğinde Bank of America'nın DUNYH hisselerindeki dolaylı pay sahipliği artarken FRIGO ve ICUGS hisselerindeki pay sahipliği azaldı.

Söz konusu işlemler Merrill Lynch International aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bank of America'nın kontrolündeki iştirakinin pay alım satım işlemleri, ilgili şirketlerin ortaklık yapısındaki değişimleri göstermesi açısından önem taşıyor.

Ancak açıklanan alım ve satım işlemleri, hisselerin gelecekteki fiyat performansına ilişkin kesin bir gösterge niteliği taşımıyor.

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