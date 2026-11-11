Borsa İstanbul'da haftanın üçüncü işlem gününde aracı kurumların alım ve satım işlemleri yatırımcılar tarafından takip ediliyor. 11 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 13.02 itibarıyla İş Yatırım üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde satışların alışlara göre ağırlık kazandığı görüldü.

Aracı kurum dağılımı verilerine göre İş Yatırım üzerinden 781,53 milyon TL'lik net alış, 1,41 milyar TL'lik net satış gerçekleşti. Böylece kurumun toplam net işlem dengesi 627.753.725 TL eksi olarak kaydedildi.

Satış tarafında 361 milyon TL ile Tüpraş (TUPRS) öne çıkarken, alış tarafında 72,47 milyon TL ile Şişecam (SISE) ilk sıraya yerleşti.

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

11 Kasım saat 13.02 itibarıyla İş Yatırım üzerinden net alım yapılan hisseler ve işlem tutarları şöyle:

Hisse Net Alış (TL) Pay (%) Maliyet (TL) SISE 72.466.118,74 9,27 36,022 EREGL 50.111.942,82 6,41 31,441 EUPWR 43.481.282,30 5,56 37,389 TURSG 42.372.447,33 5,42 3,268 ORZAX 40.631.547,20 5,20 68,468 Diğer 532.462.972,28 68,13 - Toplam 781.526.310,67 100 -

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Aynı saat itibarıyla İş Yatırım üzerinden en yüksek net satış gerçekleştirilen hisseler şöyle sıralandı:

Hisse Net Satış (TL) Pay (%) Maliyet (TL) TUPRS 361.008.478,25 25,62 339,584 THYAO 174.818.041,00 12,40 315,028 AKBNK 155.697.919,75 11,05 71,019 ASELS 88.597.960,00 6,29 342,048 PGSUS 50.460.667,30 3,58 156,143 Diğer 578.696.969,02 41,06 - Toplam 1.409.280.035,32 100 -

İş Yatırım'ın öğlen seansında BIST hisselerinde yaptığı satışlarda 1,4 milyar TL'yi aştığı görüldü.

SATIŞLARDA TÜPRAŞ, THY VE AKBANK ÖNE ÇIKTI

İş Yatırım'ın işlem dağılımında en dikkat çekici gelişme, satışların belirli hisselerde yoğunlaşması oldu.

Tüpraş (TUPRS), Türk Hava Yolları (THYAO) ve Akbank (AKBNK) hisselerinde gerçekleşen toplam net satış 691,52 milyon TL'ye ulaştı. Bu üç hisse, kurum üzerinden kaydedilen toplam net satış hacminin yaklaşık %49,07'sini oluşturdu.

Alış tarafında ise Şişecam (SISE), Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve Europower Enerji (EUPWR) hisseleri ilk üç sırayı aldı. Söz konusu hisselerdeki toplam net alış 166,06 milyon TL olarak hesaplandı.

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