Küresel endeks sağlayıcısı MSCI, Türkiye piyasalarını ilgilendiren yeni endeks düzenlemelerini açıkladı. Kasım ayı değerlendirmesi kapsamında Borsa İstanbul'da işlem gören toplam 20 hisseyi ilgilendiren değişiklik kararı alındı.

CNBC-e'de yer alan habere göre; MSCI Türkiye Standart Endeksi'nden iki hisse çıkarılırken, bu şirketlerin küçük ölçekli şirketler endeksine aktarılmasına karar verildi. MSCI Türkiye Küçük Ölçekli Şirketler Endeksi'nden ise 18 hisse çıkarıldı.

SABANCI HOLDİNG VE ASTOR ENERJİ'NİN ENDEKSİ DEĞİŞTİ

MSCI tarafından açıklanan karar kapsamında iki şirketin endeks sınıflandırması değişti.

Sabancı Holding (SAHOL): MSCI Turkey Index'ten çıkarılarak MSCI Turkey Small Cap Index'e dahil edildi.

Astor Enerji (ASTOR): MSCI Turkey Index'ten çıkarılarak MSCI Turkey Small Cap Index'e dahil edildi.

Böylece iki şirket MSCI Türkiye Standart Endeksi'nden ayrılırken MSCI Türkiye Küçük Ölçekli Şirketler Endeksi'nde yer almaya devam edecek.

Kasım ayı değerlendirmesi kapsamında MSCI Türkiye Standart Endeksi'ne yeni bir hisse eklenmedi.

MSCI ENDEKSİNDEN ÇIKARILAN 18 HİSSE

MSCI Turkey Small Cap Index kapsamında Işıklar Holding (IEYHO) ve Odine Solutions (ODINE) dahil 18 şirketin hissesi endeksten çıkarıldı.

İşte endeksten çıkarılan hisselerin tam listesi:

Hisse Kodu Şirket Adı AHGAZ Ahlatcı Doğal Gaz ALKLC Altınkılıç Gıda ve Süt BTCIM Batıçim Batı Anadolu Sanayi BSOKE Batıçim Çimento Sanayi ECILC Eczacıbaşı İlaç GENIL Gen İlaç ve Sağlık HEKTS Hektaş IEYHO Işıklar Enerji ve Yapı LIDER LDR Turizm LYDHO Lydia Holding MAGEN Margün Enerji ODINE Odine Solutions PASEU Pasifik Eurasia Lojistik PEKGY Peker Gayrimenkul Yatırım RALYH Ral Yatırım Holding SELEC Selçuk Ecza Deposu TEHOL Tera Yatırım Teknoloji Holding TTRAK Türk Traktör

MSCI KARARI HİSSELERİ NASIL ETKİLEYEBİLİR?

MSCI endeksleri, uluslararası kurumsal yatırımcılar ve endeks bazlı yatırım fonları tarafından referans olarak kullanılıyor.

Bu nedenle endekslerde gerçekleştirilen değişiklikler, ilgili hisselerde fon kaynaklı alım ve satım işlemlerini gündeme getirebiliyor.

Sabancı Holding ve Astor Enerji'nin standart endeksten küçük ölçekli şirketler endeksine taşınması, farklı endeksleri izleyen fonların portföylerinde değişiklik yapmasına neden olabilir.

Small Cap Endeksi'nden çıkarılan 18 hissede de endeksi takip eden fonların pozisyon ayarlamaları görülebilir.

Ancak endeksten çıkarılma kararı, ilgili hisselerin fiyatlarının mutlaka düşeceği anlamına gelmiyor. Hisse performansı genel piyasa koşulları, likidite ve yatırımcı talebi gibi farklı unsurlardan da etkileniyor.

MSCI ENDEKS DEĞİŞİKLİKLERİ NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

MSCI'nın açıkladığı Kasım 2026 endeks değişiklikleri, 30 Kasım 2026 Pazartesi günü seans kapanışından itibaren uygulanacak.

Yeni endeks bileşimi 1 Aralık 2026 itibarıyla geçerli olacak.

Endeksleri takip eden fonların yeniden dengeleme işlemleri nedeniyle özellikle uygulama tarihine yaklaşırken ilgili hisselerde işlem hacmi ve fiyat hareketleri önem kazanabilir.

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