Altın fiyatları 12 Kasım 2026 Perşembe gününe düşüşle başladı. ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen şahin açıklamalar, küresel piyasalarda altın fiyatlarını baskıladı. Ons altın 4.000 doların altına gerileyerek 4 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Yurt içinde ise gram altın 6.422 TL, çeyrek altın 10.500 TL seviyesinden satılıyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını ve ons altın alış satış fiyatları.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD'de açıklanan ekim ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından satış baskısıyla karşılaştı.

ABD'de tüketici fiyatlarının ekim ayında yüzde 0,4 artması, Fed'in aralık ayında faiz artırabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

Fed yetkililerinin enflasyonla mücadele konusunda şahin mesajlar vermesi de doların güçlenmesine neden oldu.

Doların başlıca para birimleri karşısında 19 ayın en yüksek seviyesine çıkması, dolar üzerinden fiyatlanan altın üzerinde baskı oluşturdu.

Faiz oranlarının yükselmesi, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltabiliyor.

12 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: Alış 6.421,42 TL – Satış 6.422,41 TL

Çeyrek altın: Alış 10.274,28 TL – Satış 10.500,64 TL

Yarım altın: Alış 20.485,26 TL – Satış 21.001,49 TL

Cumhuriyet altını: Alış 41.097,10 TL – Satış 41.874,10 TL

Tam altın: Alış 43.206,00 TL – Satış 43.719,00 TL

Ziynet altın: Alış 41.098,96 TL – Satış 41.874,52 TL

Ata altın: Alış 43.005,94 TL – Satış 44.091,42 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.632,34 TL – Satış 4.861,15 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.046,80 TL – Satış 6.286,90 TL

Gremse altın: Alış 107.217,00 TL – Satış 108.877,00 TL

Ons altın: Alış 3.978,58 dolar – Satış 3.979,19 dolar

ALTIN FİYATLARINDA 4.000 DOLAR SEVİYESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Altının ons fiyatında 4.000 dolar seviyesi, son dönemde yatırımcıların izlediği önemli psikolojik eşiklerden biri olarak öne çıkıyor.

Ons altının bu seviyenin altında kalıcılık gösterip göstermeyeceği, kısa vadeli fiyat hareketleri açısından önem taşıyor.

Öte yandan ABD'de açıklanacak yeni ekonomik veriler, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerin şekillenmesinde belirleyici olabilir.

Yatırımcıların odağında 13 Kasım Cuma günü açıklanacak ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri bulunuyor.