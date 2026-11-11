Uluslararası piyasalarda ons altın, ABD enflasyon verilerinin ardından psikolojik sınır olan 4.000 dolar desteğini test ederken; QNB ekonomistlerinin yayımladığı son analiz, Türkiye'deki altın stokunda şubat ayından bu yana yaşanan 175 milyar dolarlık değer kaybının tüketim harcamalarını doğrudan frenlediğini ortaya koydu.

YURT İÇİ ALTIN STOKUNDA ÜÇ AYDIR KESİNTİSİZ DÜŞÜŞ

QNB ekonomistleri Erkin Işık, Deniz Çiçek ve Şakir Oktay Gür tarafından hazırlanan makroekonomik değerlendirmeye göre Türkiye'deki toplam altın rezerv ve hanehalkı stoku ekim ayında bir önceki aya kıyasla 8 ton gerileyerek 4 bin 568 tona (yaklaşık 600 milyar dolar) indi.

Böylece stok büyüklüğünde art arda üçüncü ayda da düşüş kaydedildi. Altın stokunun yıllık büyüme hızı 47 ton ile 2022 ortasından bu yana en yavaş artış seviyesine çekildi.

Analizde yer alan temel tespitler:

Zirveden Dönüş: Ons altının 5 bin 300 dolara ulaştığı 2025 yılı şubat ayı sonunda altın stokunun birikimli değerleme kazancı 370 milyar dolarla tarihi tepe noktasına çıkmıştı.

175 Milyar Dolarlık Kayıp: Fiyatlardaki dalgalanma ve ekim sonu itibarıyla ons altının 4.000 dolar sınırına gerilemesi neticesinde, şubattaki zirveye kıyasla toplam stok değerinde 175 milyar dolarlık erime hesaplandı. Birikimli net kazanç ise 195 milyar dolara çekildi.

Tüketime Doğrudan Yansıma: Raporda, geçtiğimiz yıl iç talebi canlı tutan geleneksel "servet etkisinin" yerini bu yıl tasarruf daralmasına bıraktığı vurgulandı. Hanehalkı tüketiminin ilk çeyrekte yüzde 0,1, ikinci çeyrekte ise yüzde 1,3 gerilediği hatırlatılarak, reel kredi kartı harcamalarındaki üçüncü çeyrek düşüşünde sıkı para politikasının yanı sıra altın yatırımlarındaki kâr erimesinin de belirleyici olduğu ifade edildi.

ONS ALTINDA 100 DOLARA YAKLAŞAN KAYIP: 4.000 DOLAR SINAVI

Küresel tarafta ise ABD'den gelen sıcak veriler satış baskısını derinleştirdi. 10 Kasım'da 4.141,36 dolara tırmanan ons altın, beklentileri aşan ekim ayı tüketici enflasyonu (TÜFE aylık yüzde 0,4, çekirdek TÜFE aylık yüzde 0,3) sonrası gelen kâr satışlarıyla 4.044 dolar seviyesine çekildi. Gün içi dip seviyede 4.013,72 doları gören sarı metalde 24 saatlik tepe-dip makası 127 doları buldu.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller’ın aralık toplantısında 25 baz puanlık faiz artışına yeşil ışık yakması ve çekirdek enflasyonun yüksek kalması durumunda 50 baz puanlık adımı gündeme getirmesi, tahvil faizlerini ve ABD dolarını güçlendirerek faiz getirisi olmayan altını baskıladı.

Gösterge / Seviye Değer / Fiyat Aralığı Piyasa Anlamı Spot Gram Altın ~6.514 TL Dolar/TL ve ons hareketine bağlı iç denge Kritik Destek (Ons) 4.000 Dolar Kısa vadeli trend yönünü tayin edecek ana taban Olası Alt Destekler 3.950 – 3.900 Dolar 4.000 dolar altı kalıcı kapanışlarda tepki bölgeleri Direnç / Toparlanma Eşiği 4.100 – 4.141 Dolar Satış baskısının kırılması için aşılması gereken bant

GÖZLER ABD ÜRETİCİ FİYATLARI VE ARALIK FED TOPLANTISINDA

11 Kasım Gaziler Günü nedeniyle ABD tahvil piyasalarının kapalı olması gün içi likiditeyi sınırlandırırken, emtia analistleri 13 Kasım Cuma günü Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanacak ABD ekim ayı üretici fiyat endeksinin (ÜFE) bir sonraki yönü tayin edeceğini belirtiyor.

8–9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek Fed toplantısına kadar enflasyon dinamikleri ve faiz artış olasılıkları piyasanın odağında kalmaya devam edecek.

5.4.000 dolar üzerinde tutunma çabası sürerse tepki alımlarının ivme kazanabileceği, ancak bu seviyenin altındaki kalıcı seyrin gevşemeyi 3.900 dolar bandına taşıyabileceği kaydediliyor.

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