ABD ara seçimleri öncesinde emtia piyasalarında satış baskısı hız kazandı. Hedge fonlar ve spekülatif yatırımcılar, takip edilen 25 büyük emtia vadeli işlem sözleşmesinin tamamında net satış gerçekleştirdi. Bir haftada 393 bin kontrat azalan toplam net alım pozisyonu yüzde 33 düşüşle 783 bin kontrata geriledi. Altın, gümüş, bakır, petrol ve tarım emtialarında pozisyon azaltımı dikkat çekti.

HEDGE FONLARIN EMTİA POZİSYONLARI YÜZDE 33 AZALDI

Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen'in, 3 Kasım 2026'da sona eren haftaya ilişkin Yatırımcı Taahhütleri (COT) verileri üzerinden yaptığı değerlendirmeye göre, hedge fonlar ve diğer spekülatif yatırımcılar emtia piyasalarında geniş çaplı pozisyon azaltımına gitti.

Takip edilen 25 büyük emtia vadeli işlem sözleşmesinin tamamında net satış yapan yatırımcıların toplam net alım pozisyonu, bir haftada 393 bin kontrat azalarak 783 bin kontrata indi. Yüzde 33'lük düşüşle son birkaç ayın en düşük seviyesine gerileyen pozisyonlara, emtia fiyatlarındaki kayıplar da eşlik etti.

Bloomberg Emtia Endeksi aynı dönemde değerli metaller ve enerji öncülüğünde yüzde 3,3 geriledi.

ALTIN VE GÜMÜŞTE YATIRIMCI POZİSYONLARI GERİLEDİ

Değerli metallerdeki satış baskısı özellikle altın ve gümüşte belirginleşti. Altının ons fiyatının 3.970 doların altına gerilemesi ve gümüşte zayıf seyrin devam etmesi, yatırımcıların risk azaltma eğilimini güçlendirdi.

Altında net alım pozisyonu 104 bin kontrata gerileyerek son beş ayın en düşük seviyesine indi. Gümüşte ise net alım pozisyonu yalnızca 2 bin 700 kontrat seviyesinde kaldı. Platin piyasasında da dikkat çeken bir değişim yaşandı. Platin, Mayıs 2025'ten bu yana ilk kez net satış pozisyonuna geçti.

Bakırda da yatırımcıların alım pozisyonları önemli ölçüde azaldı. Eylül ayında 82 bin kontratın üzerinde bulunan net alım pozisyonu, 34 bin 400 kontrata gerileyerek son 14 ayın en düşük seviyesini gördü.

HANSEN'DEN YIL SONU İÇİN OYNAKLIK UYARISI

Ole Hansen, piyasalarda aşırı seviyelere ulaşan yatırımcı pozisyonlarının olası dönüşler açısından önemli ipuçları verebildiğini, ancak tek başına kalıcı bir yön değişimini göstermediğini belirtti.

Hansen'e göre, ilk yükseliş hareketi ağırlıklı olarak yatırımcıların pozisyonlarını yeniden düzenlemesinden kaynaklandı. Bu yükselişin kalıcı olabilmesi için temel ekonomik göstergelerden daha güçlü destek gelmesi gerekiyor.

Piyasalardaki pozisyonların görece düşük seviyelere gerilemesinin, teknik ve temel görünümdeki değişimlerin fiyatlar üzerindeki etkisini artırabileceğine dikkat çeken Hansen, yıl sonuna yaklaşılırken emtia piyasalarında fiyat hareketlerinin büyüyebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Ons altın TSİ 17.35 itibarıyla yüzde 2,24’lük düşüş ile 4047 dolardan işlem gördü. Gram altın ise yüzde 2,19’luk düşüş ile 6535 TL’den işlem gördü. Ons gümüş ise yüzde 3’lük düşüş ile 51,71 dolardan, gram gümüş ise yüze 2,87’lik düşüş ile 83,59 TL’den işlem gördü.

Kaynak: Dünya

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