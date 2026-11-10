Pazartesi günü yaklaşık yüzde 6 gerileyen Brent ham petrolünün varil fiyatı, ağustos ayından bu yana ilk kez psikolojik 90 dolar sınırının altına sarktı. ABD tipi Batı Teksas (WTI) ham petrolü de 85 dolar eşiğinin altına indi.

Ekim ayı sonunda altı ayın zirvesine tırmanan petrol fiyatları, kontrat vade bitimi etkileri hariç tutulduğunda Nisan 2020’den bu yana görülen en sert haftalık değer kaybını yaşamış oldu.

ARA SEÇİM SONRASI TRUMP'TAN KRİTİK MESAJLAR

Dokuzuncu ayına giren askeri gerilimde, ABD ara seçimlerinin ardından diplomasi trafiği hız kazandı. Kongre’deki Demokratların, çatışmanın sonlandırılması için 11 Aralık’taki federal hükümetin bütçe kapanma riskini bir müzakere kozu olarak kullanmayı değerlendirdiği belirtilirken, Beyaz Saray'dan gelen açıklamalar piyasalardaki jeopolitik risk primini hızla aşağı çekti.

ABD ile İran arasındaki müzakerelerde arabuluculuk yürüten Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Beyaz Saray’da bir araya gelen Donald Trump, görüşme sonrası yaptığı değerlendirmede tansiyonu düşüren net ifadeler kullandı.

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Askeri olarak İran zaten etkisiz hale getirilmiş durumda" diyerek yeni ve kapsamlı bir operasyona ihtiyaç duyulmayabileceğinin sinyalini verdi.

UZMANLAR: "85 DOLAR TABAN OLABİLİR"

Piyasa analistleri, seçim sonuçlarının Trump yönetiminin askeri seçeneklerini kısıtladığına ve diplomasi masasını öne çıkardığına dikkat çekiyor.

Itochu Araştırma Enstitüsü Kıdemli Ekonomisti Takahiro Asaoka, ara seçim tablosunun geniş kapsamlı ve uzun soluklu bir harekat ihtimalini zayıflattığını vurguladı.

Barış ve ateşkes ihtimallerinin petrolün üzerindeki jeopolitik köpüğü sildiğini belirten Asaoka, Tahran yönetimiyle diplomatik bir uzlaşmaya varılamaması senaryosunda dahi Brent petrolün 85 dolar seviyesinin üzerinde bir taban oluşturabileceğini dile getirdi.

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