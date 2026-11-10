Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), LDR Turizm A.Ş. (LIDER) hisselerine ilişkin temettü ödemesi hakkında açıklama yaptı. Şirketin 4. taksit kâr payı ödemesi 10 Kasım 2026 tarihinde tamamlandı.

MKK tarafından 10 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, Merkezi Kaydi Sistem üzerinden gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ilişkin bilgilere yer verildi.

Açıklamaya göre LDR Turizm A.Ş. (LIDER), 4. taksit temettü ödemesini 10 Kasım 2026 tarihinde tamamladı. Şirketin hisse başına brüt temettü tutarı 0,0356506 TL, net temettü tutarı ise 0,030303 TL olarak gerçekleşti.

LIDER TEMETTÜ DETAYLARI

Şirket Hisse başına brüt temettü Hisse başına net temettü Temettü hak kullanım tarihi LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 0,0356506 TL 0,030303 TL 6 Kasım 2026

LIDER hisselerinde temettü hak kullanım tarihi 6 Kasım 2026 olurken, 4. taksit ödeme işlemi 10 Kasım 2026 tarihinde tamamlandı.

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