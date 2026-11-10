Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS), 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirketin yılın ilk 9 ayındaki toplam net zararı 1 milyar 279 milyon TL olurken, üçüncü çeyrekte 11 milyar 272 milyon TL net kâr elde edildi. Bilanço açıklamasının ardından 10 aracı kurum Pegasus hisseleri için hedef fiyat ve tavsiyelerini paylaştı. En yüksek hedef fiyat 305,50 TL ile Deniz Yatırım'dan geldi.

PEGASUS'UN ÜÇÜNCÜ ÇEYREK NET KÂRI 11,2 MİLYAR TL OLDU

Pegasus, 1 Ocak-30 Eylül 2026 döneminde toplam 1 milyar 279 milyon 203 bin TL net zarar açıkladı. Şirket, 2025 yılının aynı döneminde 13 milyar 326 milyon 666 bin TL net kâr elde etmişti.

Böylece Pegasus'un ilk 9 aylık finansal sonucu, geçen yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde geriledi. Şirketin 2026 yılının üçüncü çeyreğinde açıkladığı net kâr ise 11 milyar 272 milyon 632 bin TL oldu.

Pegasus'un hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarken, özkaynakları üçüncü çeyrekte yüzde 17 yükseldi.

PGSUS İÇİN EN YÜKSEK HEDEF FİYAT 305,50 TL

Finansal sonuçların ardından 10 Kasım 2026 tarihinde 10 aracı kurum, Pegasus hisselerine yönelik hedef fiyatlarını açıkladı.

Deniz Yatırım, 305,50 TL hedef fiyatla en yüksek tahmini paylaşırken, Ahlatcı Yatırım 278,60 TL, Şeker Yatırım ise 271,90 TL hedef fiyat belirledi.

İş Yatırım'ın hedef fiyatı 190 TL, Yapı Kredi Yatırım'ın değerlendirmesinde yer alan hedef fiyat ise 157,40 TL'lik son fiyata göre yüzde 20,71 prim potansiyeline işaret ediyor.

10 ARACI KURUMUN PGSUS HEDEF FİYATLARI

Aracı kurum Hedef fiyat Tavsiye Prim potansiyeli Deniz Yatırım 305,50 TL Al %94,09 Ahlatcı Yatırım 278,60 TL Al %77,00 Şeker Yatırım 271,90 TL Al %72,74 Garanti BBVA Yatırım 266,00 TL Endeks üstü getiri %68,99 GCM Yatırım 254,30 TL Belirtilmedi %61,56 Gedik Yatırım 245,00 TL Endeks üstü getiri %55,65 Vakıf Yatırım 220,00 TL Endeks üstü getiri %39,77 Ak Yatırım 215,00 TL Nötr %36,59 İnfo Yatırım 195,00 TL Belirtilmedi %23,88 İş Yatırım 190,00 TL Al %20,71

PGSUS hisseleri TSİ 16.44 itibarıyla yüzde 7’lik yükselişle 156,80 TL’den işlem gördü.

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