Borsa İstanbul'un perakende sektöründeki önemli şirketlerinden BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) için aracı kurumların hedef fiyat değerlendirmeleri yayımlandı. 10 Kasım 2026 tarihli değerlendirmelerde 12 kurumun hedef fiyatları 379 TL referans fiyat üzerinden yüzde 12,66 ile yüzde 49,31 arasında getiri potansiyeline işaret etti.

BİM (BIMAS) HİSSE HEDEF FİYATLARI 2026

BİM hisselerine ilişkin değerlendirmelerde en yüksek hedef fiyatı 565,90 TL ile Halk Yatırım belirledi. Kurumun "Al" tavsiyesini sürdürdüğü hissede hesaplanan getiri potansiyeli yüzde 49,31 oldu.

Halk Yatırım'ı 558 TL ile KuveytTürk Yatırım ve 557,50 TL ile Ziraat Yatırım izledi.

En düşük hedef fiyat ise 427 TL ile Vakıf Yatırım tarafından paylaşıldı.

BIMAS hissesi için 12 aracı kurumun hedef fiyatları şöyle:

Aracı kurum Hedef fiyat Prim potansiyeli Tavsiye Halk Yatırım 565,90 TL %49,31 Al KuveytTürk Yatırım 558,00 TL %47,22 Al Ziraat Yatırım 557,50 TL %47,09 Al Yapı Kredi Yatırım 540,00 TL %42,48 Al İnfo Yatırım 533,50 TL %40,76 Belirtilmedi Gedik Yatırım 530,00 TL %39,84 Endekse paralel getiri Garanti BBVA Yatırım 508,00 TL %34,03 Endeks üstü getiri Şeker Yatırım 496,00 TL %30,87 Al Deniz Yatırım 495,45 TL %30,72 Al İş Yatırım 492,38 TL %29,91 Al Tacirler Yatırım 463,50 TL %22,29 Al Vakıf Yatırım 427,00 TL %12,66 Al*

BIMAS HİSSESİNDE ORTALAMA HEDEF FİYAT 513,94 TL

BİM için paylaşılan 12 hedef fiyatın aritmetik ortalaması 513,94 TL olarak hesaplandı.

379 TL referans fiyat üzerinden ortalama hedef fiyatın işaret ettiği getiri potansiyeli yaklaşık yüzde 35,60 oldu.

Aracı kurum değerlendirmelerinde en yüksek ve en düşük hedef fiyat arasında 138,90 TL fark bulunuyor.

BIMAS hedef fiyat değerlendirmelerinin özeti:

Gösterge Değer Değerlendirme yapan kurum 12 En yüksek hedef fiyat 565,90 TL En düşük hedef fiyat 427,00 TL Ortalama hedef fiyat 513,94 TL Ortalama getiri potansiyeli %35,60 En yüksek getiri potansiyeli %49,31 Referans hisse fiyatı 379,00 TL

HALK YATIRIM'DAN BIMAS İÇİN 565,90 TL HEDEF FİYAT

Halk Yatırım, BİM için 565,90 TL hedef fiyatını ve "Al" tavsiyesini sürdürdü. Kurumun hedef fiyatı, 379 TL referans fiyata göre yüzde 49,31 getiri potansiyeline işaret ediyor.

KuveytTürk Yatırım da 558 TL hedef fiyat ve "Al" tavsiyesini korudu. Kurumun hesaplanan prim potansiyeli yüzde 47,22 oldu.

Ziraat Yatırım ise BIMAS hisseleri için 557,50 TL hedef fiyatını sürdürürken yüzde 47,09 getiri potansiyeli hesapladı.

DİĞER ARACI KURUMLARIN BIMAS HEDEF FİYATLARI

Yapı Kredi Yatırım, BIMAS için 540 TL hedef fiyat ve "Al" tavsiyesini sürdürürken İnfo Yatırım 533,50 TL hedef fiyat açıkladı.

Gedik Yatırım, 530 TL hedef fiyat ve "Endekse Paralel Getiri" tavsiyesini korudu. Garanti BBVA Yatırım ise 508 TL hedef fiyatla "Endeks Üstü Getiri" tavsiyesini sürdürdü.

Şeker Yatırım 496 TL, Deniz Yatırım 495,45 TL ve İş Yatırım 492,38 TL hedef fiyat belirledi.

Tacirler Yatırım'ın hedef fiyatı 463,50 TL olurken Vakıf Yatırım'ın değerlendirmesinde 427 TL seviyesi yer aldı.

Aracı kurumların hedef fiyatları, hisse fiyatının gelecekte kesin olarak ulaşacağı seviyeleri değil, kurumların beklentilerini yansıtıyor.

BIMAS 2026 3. ÇEYREK BİLANÇOSU NASILDI?

BİM, 2026 yılının ilk 9 ayında net dönem kârını bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 79 artırarak 14,60 milyar TL’den 26,15 milyar TL seviyesine taşıdı. Şirketin toplam hasılatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 büyüyerek 720,48 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bim hisseleri güçlü bilançonun ardından 10 Kasım 2026 TSİ 14.35 itibarıyla yüzde 0,66 düşüşle 379,00 TL bandında seyrediyor.