Otomotiv sektöründeki daralma şirket bilançolarında da kendini gösterdi. Borsa İstanbul'da incelenen 7 otomotiv şirketinden 3'ü 2026 yılının ilk dokuz ayında net kâr açıklarken 4'ü zarar kaydetti.

Ford Otosan (FROTO) ve Doğuş Otomotiv (DOAS) net kârlarında düşüş açıklarken Otokar (OTKAR) 6,7 milyar TL, Anadolu Isuzu (ASUZU) ise 2,4 milyar TL zarar kaydetti. Sektördeki zayıf görünüme karşın Tofaş (TOASO), net kârını yüzde 189 artırarak 10,97 milyar TL'ye yükseltti. Açıklanan dokuz aylık finansal sonuçlar, otomotiv sektöründe şirketler arasındaki ayrışmayı ortaya koydu.

OTOMOTİV ŞİRKETLERİNİN 2026 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BİLANÇOLARI

Şirketlerin 1 Ocak–30 Eylül 2026 dönemine ilişkin finansal tabloları incelendiğinde, net kâr ve satış gelirlerinde farklı yönlü değişimler görüldü.

Şirket 9 Aylık Satışlar 9 Aylık Net Sonuç Net Kâr Değişimi FROTO – Ford Otosan 680 milyar TL 19,3 milyar TL kâr -%33,6 TOASO – Tofaş 294 milyar TL 10,97 milyar TL kâr +%189 DOAS – Doğuş Otomotiv 168,7 milyar TL 2,05 milyar TL kâr -%69 TTRAK – TürkTraktör 36,7 milyar TL 789 milyon TL zarar Kârdan zarara OTKAR – Otokar 36,1 milyar TL 6,7 milyar TL zarar Zarar arttı ASUZU – Anadolu Isuzu 24,4 milyar TL 2,4 milyar TL zarar Kârdan zarara KARSN – Karsan 13,3 milyar TL 579 milyon TL zarar Zarar azaldı

Rakamlar yuvarlanmıştır. Şirketlerin 2026/9 finansal sonuçları esas alınmıştır.

TOFAŞ'IN NET KÂRI YÜZDE 189 ARTTI

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası (TOASO), sektörün kâr artışıyla öne çıkan şirketlerinden biri oldu.

Şirketin 2026 yılının ilk dokuz ayındaki net kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 3,80 milyar TL seviyesinden 10,97 milyar TL'ye yükseldi. Böylece yıllık net kâr artışı yüzde 189 olarak gerçekleşti.

Tofaş'ın satış gelirleri yüzde 19,4 artışla yaklaşık 294 milyar TL'ye ulaşırken yalnızca üçüncü çeyrekte 4,33 milyar TL net kâr elde edildi.

Şirketin ilk dokuz aylık net kâr marjı yaklaşık yüzde 3,7 seviyesinde gerçekleşti.

FORD OTOSAN'DA SATIŞLAR VE KÂRLILIK GERİLEDİ

Ford Otosan (FROTO), incelenen şirketler arasında satış geliri ve net kâr büyüklüğü bakımından ilk sırada yer almasına karşın yıllık bazda daralma kaydetti.

Şirketin satış gelirleri yüzde 10 azalarak yaklaşık 680 milyar TL'ye gerilerken net kârı yüzde 33,6 düşüşle 19,3 milyar TL oldu.

Brüt kâr yüzde 26,1, esas faaliyet kârı ise yüzde 47,7 azaldı. Net kâr marjı geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 3,84 seviyesinden yüzde 2,83'e geriledi.

Ford Otosan'ın net borcu da 2025 yıl sonuna göre yüzde 27,4 artarak yaklaşık 157 milyar TL'ye ulaştı.

Bu veriler, şirketin satış gelirlerindeki düşüşe kâr marjlarındaki zayıflamanın eşlik ettiğini gösterdi.

DOĞUŞ OTOMOTİV'DE ÜÇÜNCÜ ÇEYREK ZARARI

Doğuş Otomotiv (DOAS), 2026 yılının ilk dokuz ayında 2,05 milyar TL net kâr açıkladı. Şirketin net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69 geriledi.

Satış gelirleri de yüzde 24 azalarak 168,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk dokuz ayında kâr açıklayan Doğuş Otomotiv'in yalnızca temmuz-eylül dönemindeki net sonucu ise 434,1 milyon TL zarar oldu.

Böylece şirketin üçüncü çeyrek performansı, dokuz aylık kümülatif kârlılığın gerisinde kaldı.

OTOKAR'DA ZARAR 6,7 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

Otokar (OTKAR), incelenen şirketler arasında en yüksek net zarar açıklayan şirket oldu.

Şirketin dokuz aylık satış gelirleri yüzde 10 azalarak 36,1 milyar TL'ye geriledi. Net zarar ise geçen yılın aynı dönemindeki 566 milyon TL'den yaklaşık 6,7 milyar TL'ye yükseldi.

Otokar'ın esas faaliyet zararı 3,4 milyar TL olurken işletme faaliyetlerinden 7,7 milyar TL nakit çıkışı gerçekleşti.

Şirketin net borcu da 2025 yıl sonuna göre yüzde 50,4 artışla yaklaşık 52 milyar TL'ye ulaştı. Bu veriler, Otokar'ın hem faaliyet kârlılığı hem de finansal yapısı açısından baskı altında olduğunu gösterdi.

ANADOLU ISUZU'DA SATIŞLAR ARTTI, ZARAR DERİNLEŞTİ

Anadolu Isuzu (ASUZU), satış gelirlerini artırmasına rağmen zarar açıklayan şirketler arasında yer aldı.

Şirketin ilk dokuz aylık satışları yüzde 16,2 artarak 24,4 milyar TL'ye yükselirken net zarar yaklaşık 2,4 milyar TL oldu.

Yalnızca üçüncü çeyrekte kaydedilen zarar ise 1,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

İşletme faaliyetlerinden 8,7 milyar TL net nakit çıkışı yaşanması da finansal sonuçlarda öne çıkan unsurlar arasında yer aldı.

Anadolu Isuzu'nun bilançosu, satış büyümesinin tek başına net kârlılığa dönüşmediğini gösteren örneklerden biri oldu.

TÜRKTRAKTÖR'DE KÂRDAN ZARARA GEÇİŞ

TürkTraktör (TTRAK), 2026 yılının ilk dokuz ayında 789 milyon TL net zarar açıkladı.

Şirketin satış gelirleri yüzde 27,8 azalarak 36,7 milyar TL'ye geriledi.

TürkTraktör, geçen yılın aynı döneminde net kâr açıklarken 2026 yılında zarar bölgesine geçti.

Üçüncü çeyrekteki net zarar ise 83 milyon TL oldu.

Bununla birlikte şirketin işletme faaliyetlerinden yaklaşık 5 milyar TL pozitif nakit akışı elde etmesi, net zarar ile nakit üretimi arasındaki farklılaşmayı ortaya koydu.

KARSAN'DA ZARAR AZALDI ANCAK KÂRLILIK BASKISI SÜRDÜ

Karsan (KARSN), yılın ilk dokuz ayında 579 milyon TL net zarar açıkladı. Şirketin geçen yılın aynı dönemindeki net zararı 877 milyon TL seviyesindeydi.

Satış gelirleri yüzde 27,9 artışla 13,3 milyar TL'ye ulaşırken esas faaliyet kârı yüzde 61,8 azalarak 405 milyon TL'ye geriledi.

Karsan'ın yalnızca üçüncü çeyrekteki net zararı 310 milyon TL oldu.

Bununla birlikte şirketin dokuz aylık işletme faaliyetlerinden 2,9 milyar TL pozitif nakit akışı sağlaması dikkat çekti.

OTOMOTİV PAZARINDA SATIŞLAR YÜZDE 13,4 DARALDI

Otomotiv şirketlerinin finansal sonuçları, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki daralmanın yaşandığı bir dönemde açıklandı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2026 yılının ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,39 azalarak 803.465 adet oldu.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİLANÇOLAR NE ANLATIYOR?

2026 yılının dokuz aylık finansal sonuçları incelendiğinde otomotiv sektöründe tek yönlü bir performanstan söz etmek mümkün görünmüyor.

Tofaş, satış ve net kâr artışıyla diğer büyük otomotiv şirketlerinden olumlu yönde ayrışırken Ford Otosan, yüksek kâr tutarına rağmen geçen yılın aynı dönemine göre daralma yaşadı.

Doğuş Otomotiv ve TürkTraktör'de zayıflayan kârlılık dikkat çekerken Otokar ve Anadolu Isuzu'da yüksek net zararlar öne çıktı.

Karsan'da ise satış büyümesine ve net zarardaki azalmaya rağmen esas faaliyet kârı geriledi.

Açıklanan bilançolar, otomotiv şirketlerinin değerlendirilmesinde yalnızca satış gelirlerine değil, faaliyet kâr marjlarına, borçluluk durumuna ve nakit akışlarına da odaklanılması gerektiğini ortaya koydu.

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