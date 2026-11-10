Borsa İstanbul'da aracı kurumların alım satım işlemleri yakından takip edilirken, Yapı Kredi Yatırım'ın işlemleri dikkat çekti.
Yapı Kredi Yatırım'ın TSİ 12.00 itibarıyla açıklanan verilere göre kurumun net alım tarafında İş Bankası (ISCTR) ilk sırada yer alırken, net satış tarafında TSPOR öne çıktı.
YAPI KREDİ YATIRIM'IN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER
10 Kasım 2026 TSİ 12.00 itibarıyla Yapı Kredi Yatırım'ın net alım listesinde ilk sırada 11 milyon 19 bin 777 lot ile ISCTR yer aldı. Bu hisseyi 7 milyon 33 bin 929 lot ile SASA takip etti.
Net alım tarafında öne çıkan diğer hisseler ise şöyle sıralandı:
|Hisse
|Net lot
|Pay (%)
|Maliyet (TL)
|ISCTR
|11.019.777
|9,27
|13,723
|SASA
|7.033.929
|5,91
|1,618
|ACIQLV
|6.124.900
|5,15
|0,020
|BJKAS
|5.966.726
|5,02
|1,199
|FENER
|4.294.444
|3,61
|2,095
Kaynak: ForInvest
YAPI KREDİ YATIRIM'IN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER
Kurumun net satış tarafında ise TSPOR ilk sırada yer aldı. TSPOR'da 19 milyon 712 bin 115 lotluk net satış gerçekleşti. ELIMPV 9 milyon 492 bin 364 lot ile ikinci sırada bulunurken, CVKMD 7 milyon 258 bin 581 lot ile üçüncü sırada yer aldı.
En çok net satış yapılan diğer hisseler şöyle:
|Hisse
|Net lot
|Pay (%)
|Maliyet (TL)
|TSPOR
|-19.712.115
|17,61
|0,755
|ELIMPV
|-9.492.364
|8,48
|0,030
|CVKMD
|-7.258.581
|6,48
|14,416
|ICUGS
|-7.042.832
|6,29
|1,232
|KATMR
|-6.594.788
|5,89
|1,181
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