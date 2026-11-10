Yapı Kredi Yatırım'ın TSİ 12.00 itibarıyla açıklanan verilere göre kurumun net alım tarafında İş Bankası (ISCTR) ilk sırada yer alırken, net satış tarafında TSPOR öne çıktı.

YAPI KREDİ YATIRIM'IN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

10 Kasım 2026 TSİ 12.00 itibarıyla Yapı Kredi Yatırım'ın net alım listesinde ilk sırada 11 milyon 19 bin 777 lot ile ISCTR yer aldı. Bu hisseyi 7 milyon 33 bin 929 lot ile SASA takip etti.

Net alım tarafında öne çıkan diğer hisseler ise şöyle sıralandı:

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet (TL) ISCTR 11.019.777 9,27 13,723 SASA 7.033.929 5,91 1,618 ACIQLV 6.124.900 5,15 0,020 BJKAS 5.966.726 5,02 1,199 FENER 4.294.444 3,61 2,095

Kaynak: ForInvest

YAPI KREDİ YATIRIM'IN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Kurumun net satış tarafında ise TSPOR ilk sırada yer aldı. TSPOR'da 19 milyon 712 bin 115 lotluk net satış gerçekleşti. ELIMPV 9 milyon 492 bin 364 lot ile ikinci sırada bulunurken, CVKMD 7 milyon 258 bin 581 lot ile üçüncü sırada yer aldı.

En çok net satış yapılan diğer hisseler şöyle:

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet (TL) TSPOR -19.712.115 17,61 0,755 ELIMPV -9.492.364 8,48 0,030 CVKMD -7.258.581 6,48 14,416 ICUGS -7.042.832 6,29 1,232 KATMR -6.594.788 5,89 1,181

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