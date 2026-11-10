Borsa İstanbul'da 10 Kasım 2026 Salı günü bir şirketin paylarında temettü ödemesi nedeniyle fiyat düzeltmesi yapıldı. Borsa İstanbul A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Kuzey Boru A.Ş. (KBORU) hisselerinde hak kullanımı nedeniyle baz fiyatın yeniden belirlendiğini duyurdu. Şirketin pay başına net temettü tutarı 0,0176953 TL olurken temettü sonrası baz fiyatı 10,88 TL olarak açıklandı.

KUZEY BORU (KBORU) HİSSESİNDE TEMETTÜ DÜZELTMESİ

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre Kuzey Boru A.Ş. (KBORU) paylarında 10 Kasım 2026 tarihinde nakit temettü dağıtımı nedeniyle fiyat düzeltmesi gerçekleştirildi.

Şirketin temettü ödemesi sonrasında işlem göreceği baz fiyat 10,88 TL olarak belirlendi.

KBORU temettü ödemesine ilişkin detaylar şöyle:

Hisse kodu: KBORU

Pay başına brüt temettü: 0,0208180 TL

Pay başına net temettü: 0,0176953 TL

Temettü tarihi: 10 Kasım 2026

Temettü sonrası baz fiyat: 10,88 TL

TEMETTÜ SONRASI HİSSE FİYATI NEDEN DÜŞER?

Şirketlerin nakit temettü dağıtması halinde, pay başına ödenen brüt temettü tutarı teorik olarak hisse fiyatından düşülüyor.

Bu nedenle temettü gününde hisse fiyatında görülen düzeltme, tek başına yatırımcıların satış yaptığı veya şirketin değer kaybettiği anlamına gelmiyor.

Hisse fiyatı, işlem seansında oluşan arz ve talebe bağlı olarak baz fiyatın üzerinde veya altında hareket edebiliyor.

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