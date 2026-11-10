Borsa İstanbul'da BALSU koduyla işlem gören Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2026 yılının üçüncü çeyreğine denk gelen 1 Temmuz–30 Eylül dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Özel hesap dönemi kullanan şirket, söz konusu üç aylık dönemde 722,8 milyon TL net zarar kaydetti. Geçen yılın aynı döneminde 921,1 milyon TL zarar açıklayan Balsu Gıda'nın net zararı yaklaşık yüzde 21,5 azalırken satış gelirleri yüzde 25 geriledi. Brüt kârda ise yüzde 809 artış yaşandı.

BALSU 2026 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BİLANÇOSUNU AÇIKLADI

Balsu Gıda'nın 1 Temmuz–30 Eylül 2026 dönemindeki satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 azalarak 2,53 milyar TL'den 1,90 milyar TL'ye geriledi.

Satışlardaki düşüşe rağmen şirketin brüt kârı 26,1 milyon TL'den 237,2 milyon TL'ye yükselerek yüzde 809 arttı.

Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ise negatif bölgede kalmaya devam etti. Geçen yılın aynı döneminde eksi 243,4 milyon TL olan FAVÖK, bu yıl eksi 17,9 milyon TL olarak gerçekleşti.

Balsu Gıda'nın finansal sonuçları şöyle:

Finansal gösterge 2026/3 2025/3 Değişim Satışlar 1.895.764.622 TL 2.526.131.596 TL -%25 Brüt kâr 237.223.032 TL 26.099.423 TL +%809 FAVÖK -17.923.747 TL -243.407.879 TL — Net parasal pozisyon kazançları 237.622.701 TL 416.844.548 TL -%43 Net dönem kârı/zararı -722.791.151 TL -921.067.732 TL —

BALSU'NUN ZARARI 722,8 MİLYON TL OLDU

Balsu Gıda, 2026 yılının temmuz-eylül döneminde 722.791.151 TL net zarar açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 921.067.732 TL net zarar kaydetmişti.

Böylece şirketin net zararı yıllık bazda yaklaşık 198,3 milyon TL azaldı.

Finansal tablolarda esas faaliyet kârındaki toparlanma da dikkat çekti. Geçen yılın aynı döneminde 328,9 milyon TL esas faaliyet zararı açıklayan şirket, bu yıl 63,4 milyon TL esas faaliyet kârı elde etti.

Ancak şirketin finansman giderleri, geçen yılın aynı dönemindeki 1,06 milyar TL'den 1,31 milyar TL'ye yükseldi. Yüksek finansman giderleri, faaliyet tarafındaki toparlanmaya rağmen şirketin dönem sonunda zarar açıklamasında etkili oldu.

BALSU'NUN ÖZKAYNAKLARI YÜZDE 65 ARTTI

Şirketin özkaynakları, 30 Haziran 2026 tarihindeki 6,35 milyar TL seviyesinden 30 Eylül itibarıyla 10,48 milyar TL'ye yükseldi.

Özkaynaklarda kaydedilen yüzde 65'lik artışta, finansal tablolarda yer alan 4,81 milyar TL tutarındaki sermaye tamamlama fonu belirleyici oldu.

Aynı dönemde şirketin net borcu yüzde 18 azalarak 14,78 milyar TL'den 12,14 milyar TL'ye geriledi.

Toplam varlıklar ise yüzde 13 düşüşle 28,55 milyar TL olarak gerçekleşti.

Şirketin bilanço kalemleri şöyle:

Finansal gösterge 30.09.2026 30.06.2026 Değişim Dönen varlıklar 20.418.459.359 TL 25.398.667.265 TL -%20 Duran varlıklar 8.126.863.150 TL 7.418.085.585 TL +%10 Toplam varlıklar 28.545.322.509 TL 32.816.752.850 TL -%13 Net borç 12.144.571.720 TL 14.777.621.112 TL -%18 Özkaynaklar 10.484.046.894 TL 6.354.280.522 TL +%65

BALSU'NUN FİNANSMAN GİDERLERİ 1,3 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Şirketin açıklanan finansal tablolarında finansman giderleri öne çıkan kalemlerden biri oldu.

Balsu Gıda'nın finansman giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 24 artarak 1.308.874.107 TL'ye ulaştı.

Şirketin finansman gelirleri ise 152,8 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Ayrıca işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışı 1,89 milyar TL olurken finansman faaliyetlerinden 2,33 milyar TL net nakit girişi sağlandı.

BALSU ÖZEL HESAP DÖNEMİ KULLANIYOR

Balsu Gıda'nın finansal raporlamasında özel hesap dönemi uygulanıyor. Şirketin mali yılı 1 Temmuz'da başlayıp takip eden yılın 30 Haziran tarihinde sona eriyor.

Bu nedenle 30 Eylül 2026 tarihli finansal rapor, takvim yılının üçüncü çeyreğine denk gelmesine rağmen şirketin özel hesap yılının ilk üç aylık dönemini kapsıyor.

Açıklanan 722,8 milyon TL net zarar ve 1,90 milyar TL satış geliri, 1 Temmuz–30 Eylül 2026 tarihleri arasındaki üç aylık döneme ait bulunuyor.

BALSU HİSSESİNDE SON DURUM

BALSU hisseleri, 9 Kasım 2026 tarihli işlem gününü 7,85 TL seviyesinde tamamladı.

Şirketin piyasa değeri yaklaşık 8,7 milyar TL olarak kaydedilirken finansal çarpanları şu şekilde gerçekleşti:

Hisse fiyatı: 7,85 TL

Piyasa değeri: 8,7 milyar TL

F/K oranı: 18,70

PD/DD oranı: 0,83

FD/FAVÖK oranı: 6,72

BALSU hisseleri, 7 Eylül–9 Kasım döneminde en yüksek 9,25 TL, en düşük 6,26 TL seviyesini gördü.

Önceki bilanço dönemi kapanış fiyatı ise 7,82 TL olarak kaydedilmişti.