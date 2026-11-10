Mia Teknoloji A.Ş. (MIATK), 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin yılın ilk 9 ayında açıkladığı net zarar, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 55 azalarak 198,6 milyon TL'ye geriledi. Satış gelirleri yüzde 37 düşerken FAVÖK'te yüzde 40 artış kaydedildi.

Şirketin toplam varlıkları ve özkaynaklarındaki çeyreklik yükseliş de finansal sonuçlarda öne çıktı.

MIA TEKNOLOJİ'NİN SATIŞ GELİRLERİ YÜZDE 37 AZALDI

Mia Teknoloji'nin 2025 yılının ilk 9 ayında 2,59 milyar TL olan satış gelirleri, 2026 yılının aynı döneminde 1,62 milyar TL'ye geriledi.

Böylece şirketin hasılatında yaklaşık 966,5 milyon TL'lik düşüş gerçekleşti.

Aynı dönemde brüt kâr, 928,7 milyon TL'den 919,4 milyon TL'ye gerileyerek yaklaşık yüzde 1 azaldı.

Buna karşılık faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK), geçen yılın aynı dönemindeki 1,11 milyar TL seviyesinden 1,56 milyar TL'ye yükseldi. Böylece FAVÖK'te yüzde 40 artış kaydedildi.

MIATK'NİN 9 AYLIK NET ZARARI 198,6 MİLYON TL OLDU

Şirketin 2025 yılının ilk 9 ayında 443,6 milyon TL olan net dönem zararı, 2026 yılının aynı döneminde 198,6 milyon TL'ye geriledi.

Böylece net zararda yıllık bazda yaklaşık 245 milyon TL'lik azalma gerçekleşti.

Şirketin net parasal pozisyon sonucu ise geçen yılın aynı dönemindeki 8,7 milyon TL kazançtan bu yıl 45,6 milyon TL kayba döndü.

Finansal sonuçlarda satış gelirlerindeki düşüşe rağmen FAVÖK'ün yükselmesi ve net zararın azalması dikkat çekti.

MIATK'NİN ÖZKAYNAKLARI YÜZDE 54 ARTTI

Mia Teknoloji'nin 2026 yılının ikinci çeyreği sonunda 9 milyar TL olan toplam varlıkları, üçüncü çeyrek sonunda 12,90 milyar TL'ye yükseldi. Böylece toplam varlıklarda çeyreklik bazda yüzde 43 artış gerçekleşti.

Aynı dönemde dönen varlıklar yüzde 46 artarak 4,77 milyar TL'ye, duran varlıklar ise yüzde 42 yükselerek 8,13 milyar TL'ye ulaştı.

Şirketin özkaynakları ikinci çeyrek sonundaki 6,36 milyar TL seviyesinden 9,77 milyar TL'ye yükselerek yüzde 54 arttı.

Net borç ise 1,41 milyar TL'den 1,85 milyar TL'ye çıkarak yaklaşık yüzde 31 yükseldi.

MIATK BİLANÇOSUNDA ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

Finansal gösterge 2026 ilk 9 ay Yıllık değişim Satış gelirleri 1,62 milyar TL -%37 Brüt kâr 919,4 milyon TL -%1 FAVÖK 1,56 milyar TL +%40 Net dönem zararı 198,6 milyon TL Zarar yaklaşık %55 azaldı Net parasal pozisyon sonucu -45,6 milyon TL Kazançtan kayba döndü

Şirketin 9 Kasım 2026 tarihli piyasa verilerine göre hisse fiyatı 24,68 TL, piyasa değeri ise yaklaşık 12,2 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

Mia Teknoloji'nin piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) oranı 1,25, firma değeri/FAVÖK (FD/FAVÖK) oranı ise 7,30 olarak gösteriliyor. Fiyat/kazanç (F/K) oranı ise hesaplanamaz olarak belirtiliyor.

MIATK HİSSELERİ GÜNÜ NASIL TAMAMLADI?

Borsa İstanbul'da MIATK koduyla işlem gören Mia Teknoloji hisseleri, 9 Kasım Pazartesi gününü yüzde 2,15 yükselişle 24,68 TL seviyesinden tamamladı.

MIATK, 19 Ağustos'tan itibaren incelenen dönemde 14 Eylül'de 38,52 TL ile en yüksek, 22 Eylül'de ise 20,52 TL ile en düşük seviyesini gördü.