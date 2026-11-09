Astor Enerji A.Ş. (ASTOR), 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin yılın ilk 9 ayında elde ettiği net kâr, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73 azalarak 1,68 milyar TL'ye geriledi. Satış gelirleri ve esas faaliyet kârında artış kaydedilmesine rağmen şirketin yalnızca üçüncü çeyrekte 3,18 milyar TL net zarar açıklaması dikkat çekti.

ASTOR'UN ÜÇÜNCÜ ÇEYREK ZARARI 3,18 MİLYAR TL OLDU

Astor Enerji'nin 2025 yılının ilk 9 ayında 6,17 milyar TL olan net dönem kârı, 2026 yılının aynı döneminde 1,68 milyar TL'ye geriledi.

Böylece şirketin net kârında yıllık bazda yaklaşık 4,50 milyar TL'lik düşüş gerçekleşti.

Şirketin yalnızca temmuz-eylül döneminde açıkladığı 3,18 milyar TL'lik zarar ise finansal sonuçlarda öne çıktı.

İlk 9 aylık toplam net kârın pozitif kalmasına rağmen üçüncü çeyrekte zarar açıklanması, şirketin dönemsel kârlılık performansındaki değişimi ortaya koydu.

ASTOR'UN SATIŞ GELİRLERİ YÜZDE 16 ARTTI

Astor Enerji'nin 2025 yılının ilk 9 ayında 28,88 milyar TL olan satış gelirleri, 2026 yılının aynı döneminde 33,62 milyar TL'ye yükseldi. Böylece şirketin hasılatında yaklaşık 4,75 milyar TL'lik artış kaydedildi.

Şirketin esas faaliyet kârı ise 8,34 milyar TL'den 10,94 milyar TL'ye çıkarak yüzde 31 arttı.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) da geçen yılın aynı dönemindeki 9,35 milyar TL seviyesinden 11,57 milyar TL'ye yükseldi. Böylece FAVÖK'te yaklaşık yüzde 24 artış gerçekleşti.

Operasyonel kârlılıktaki bu yükselişe rağmen net dönem kârının gerilemesi bilançoda dikkat çeken ayrışmalardan biri oldu.

ASTOR'UN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLERİ YÜZDE 59 ARTTI

Şirketin 2025 yıl sonunda 63,01 milyar TL olan toplam varlıkları, 2026 Eylül sonunda 75,31 milyar TL'ye yükseldi. Böylece toplam varlıklarda yaklaşık yüzde 20 artış gerçekleşti.

Aynı dönemde toplam yükümlülükler 21,64 milyar TL'den 34,44 milyar TL'ye çıkarak yaklaşık yüzde 59 arttı.

Şirketin özkaynakları ise 2025 yıl sonundaki 41,37 milyar TL seviyesinden 40,88 milyar TL'ye geriledi. Özkaynaklarda yıl sonuna göre yaklaşık yüzde 1,2, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 12 düşüş kaydedildi.

ASTOR BİLANÇOSUNDA ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

Finansal gösterge 2026 ilk 9 ay Yıllık değişim Satış gelirleri 33,62 milyar TL +%16 Net dönem kârı 1,68 milyar TL -%73 Esas faaliyet kârı 10,94 milyar TL +%31 FAVÖK 11,57 milyar TL +%24

Şirketin açıklanan piyasa verilerine göre fiyat/kazanç (F/K) oranı 30,73, piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) oranı ise 3,79 seviyesinde bulunuyor. ASTOR'un piyasa değeri 154,79 milyar TL olarak belirtiliyor.